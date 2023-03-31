Митрополит Павел готов бить за Лавру: от Бога или ирода проклятия за выселение УПЦ МП

Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры – процесс сложный, ведь братия этой церкви находилась там более 35 лет. Монахи заявили, что никуда уходить не собираются, а их глава – митрополит Павел Лебедь буквально с кулаками готов бороться за святыню.

Про кулаки – мы не преувеличиваем. Паша "Мерседес" сначала угрожал, что "слезы монахов не упадут на землю, а упадут на голову тем, кто это решение принял", а затем перешел от слов к действиям – угрожал палкой журналистам и начал толкотню. 24 Канал собрал главное о "христианском" поведении митрополита.

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"Возьму палку и побью все ваши фотоаппараты"

30 марта, когда монахов в Лавре уже не должно было быть, на территории святыни произошли первые стычки. Паша "Мерседес" был в сопровождении священников, которые расталкивали журналистов локтями.

Я сейчас возьму палку и побью все ваши фотоаппараты. Я не угрожаю, это ты угрожаешь,

– сказал он, обращаясь к журналистам.

Паша "Мерседес" угрожает побить палкой: видео

Впоследствии фотокорреспондент призвал Павла сказать, что Россия напала на Украину. На этом один из священников развернулся к журналисту и порвал провод к технике.

Более того, митрополит УПЦ МП толкнул журналистку телеканала Эспрессо.

"Я вас не приглашал. Я не хочу общаться. Это не государственное учреждение, и я не государственный человек",

– сказал Павел.

Митрополит Павел толкнул журналистку: видео

Полиция открыла уголовное производство

Представители СМИ обратились в полицию с заявлением по поводу препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. В тот же день полиция Киева возбудила уголовное производство.

Санкция статьи предусматривает штраф, либо арест до 6 месяцев, либо ограничение свободы сроком до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

Почему собственно произошли стычки

Здесь сразу важно заметить, что на территории Лавры 30 марта уже не должно быть представителей УПЦ МП. Поскольку 29 марта – они должны были освободить все помещения, которые арендовали в Киево-Печерской лавре.

. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года.

Впрочем, утром 30 марта священники УПЦ МП проводили в Лавре богослужения. Более того, митрополит за день до того призвал верующих приходить на территорию святыни, поскольку по его словам "планировались провокации". На самом же деле в тот день комиссия Минкульта должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника".

Прикрываются "Божьей волей"

Сторонники УПЦ МП заявили, что потребуют так называемого "решения суда". Только после этого, мол, произойдет "законное выселение". Однако вчера стало известно, что суд отказал в удовлетворении иска.

В любом случае, такая агрессия представителей УПЦ МП неоправданна и отнюдь не христианская. Важно понимать, что государство действует в рамках закона, а чем руководствуются в УПЦ МП – неизвестно, хоть и прикрываются "Божьей волей".

Угрозы Зеленскому

Митрополит Павел Лебедь похоже, что не совсем разбирается в христианских ценностях. Агрессия, угрозы и проклятия из уст попа так и льются в последнее время и вряд ли именно это предполагает религия. О повиновении, мире и уважении митрополит либо не слышал, либо их вытеснила злость и жажда власти и богатства.

Паша "Мерседес" настолько возмущен решением государства, что взялся проклинать.

Говорю вам господин президент и всей вашей своре, что слезы наши не упадут на землю, они все упадут вам на голову. Вы думаете, что войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье. Горе вам, бойтесь,

– говорит в своем обращении митрополит.

Угрозы митрополита Павла Зеленскому: видео

Видеообращение быстро облетело сеть и возмутило многих. Мол, о какой истинной вере может идти речь после подобных заявлений.

"Горе вам", – митрополит повторял в видео несколько раз, а дальше добавил, что "не уедет из Украины, пока последнего из вас не похороню" (имеется в виду представителей действующей украинской власти).

Если бы Павел Лебедь был истинным христианином, он знал бы, что проклинать и желать горя другому – великий грех.

"Не могут говорить с Богом"

К слову, в Офисе Президента отреагировали на угрозы, отметив, что это вопрос веры, а не обрядовых посредников, которые что-то говорят или от имени кого-то.

Они не могут общаться с Богом, чтобы говорить от его имени. Это очень важно понять даже тем, кто считает, что у них есть определенные смыслы,

– отметил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Там заметили, что эти угрозы – это угрозы от обычного человека, имеющего уголовный след.

"Мне кажется, что этот "провинциальный комплекс неполноценности", который следовал за украинской государственностью 30 лет, он еще сказывается", – добавил Подоляк.

Паша "Мерседес" и русский след: что нужно знать

Митрополит Павел давний знакомый и сторонник Путина / Фото с сайта УПЦ МП

Доказательств того, что Павел Лебедь имеет связи с Россией достаточно. Об этом свидетельствуют его заявления и деятельность. Так, в 2018 году он сказал, что Крым никогда не был украинским.

Собственно, еще в 2018 он любил проклинать и угрожал "божьим проклятием" украинцам, если Киевский патриархат заявит о своих намерениях вернуть Киево-Печерскую лавру из Московского патриархата под свое руководство;

Также он считает, что Украина является агрессором на Донбассе и об этом открыто заявил в интервью газете "Сегодня" в 2019 году.

Митрополит всегда любил подчеркивать необходимость единства с Россией: "Мы неразделимы и нам нечего делить. У нас одна история, один покров Божией Матери, у нас все должно быть одним. Мы не должны делить Бога, мы не должны делить историю, мы должны видеть друг в друге брата, образ Христа", – сказал он в 2020 на кинофестивале РПЦвУ.

И наконец, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, тот ни разу не осудил агрессию России. Зато заявил, что украинцы не слышали предупреждений и "теперь пожинают плоды".

Успел Паша "Мерседес" попробовать себя и в политической роли. С 2008 по 2014 год был депутатом Киевского городского совета от Партии Регионов. К слову, в 2014 сравнивал Януковича с Иисусом Христом.