Выше статуи Христа-Искупителя: в Бразилии открыли гигантского Будду
Источник:Globo
В буддистском монастыре в Бразилии открыли гигантскую статую Будды. Ее виcота – 35 метров, что на 5 метров превышает всемирно известную статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Открытие состоялось 28 августа.
Монастырь расположен на севере штата Эспириту-Санту. Сооружать памятник-гигант завершили в октябре 2020 года, в декабре – освятили его согласно буддистским обрядам.
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Статую должны были открыть еще в апреле 2021 года
Уже в апреле 350-тонного Будду должны были торжественно открыть, однако этому помешала эпидемия коронавируса. Несмотря на это, еще до открытия на статую приезжали смотреть большое количество туристов: каждые выходные сюда наведывались до 4 тысяч человек. На Будду позволяют посмотреть совершенно бесплатно.
В Бразилии открыли гигантскую статую Будды / Фото Globo
Самые большие статуи в Бразилии
- Сейчас в Бразилии сооружают статую, которая будет выше и Христа Спасителя, и Будды. В городе Энкантада строят 43-метрового Христа-Заступника.
- В городе Элой-Мендес есть статуя Спасителя высотой 31,5 метра.
- В штате Сеара в 2014 году открыли 45-метровую статую Фатимской Богородицы.
- В 2010 году в штате Риу-Гранде-ду-Норте – статую Святой Риты Кашийской. Ее высота – 56 метров.