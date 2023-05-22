В сюжете ютьюб-канала "Украинский свидетель" Павел Вышебаба рассказал, что в настоящее время воюет в составе 68 ОЕБр (Отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша). Он связист: работает в выездной группе, которая перепрошывает ретрансляторы, усиливая сигнал. Все для того, чтобы бойцы на разных позициях могли общаться друг с другом. Такие "рейды" Павел и его группа проводят каждые 2– 3 дня.

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С чего для него началась война

Для Павла война началась с оккупации его родного Краматорска. Мужчина начал общаться на украинском.

Россияне заходили в Краматорск с лозунгами об "одном языке – одном народе". Я понял, что надо забрать этот аргумент у врага и перешел на украинский,

– подчеркнул он.

Павел Вышебаба рассказал, что в военкомат пошел сразу после начала полномасштабного вторжения. Раньше он не мог этого сделать из-за ограниченной пригодности: в уличных боях Революции Достоинства Павел ослеп на один глаз.

Павел собирает деньги на ВСУ

Во время своих концертов Вышебаба собирает деньги на ВСУ. Последний тур принес его бригаде 4 миллиона гривен донатов – на антидроновые винтовки, "Мавики", автомобильные рации и т.д.

Как только я призвался, то настроился на долгое противостояние. Это война ресурсов, и чем лучше мы будем обеспечены, тем больше жизней сохраним. А что может быть приятнее монетизации своего творчества в сохранении жизней?

– заметил Павел.

Павел Вышебаба рассказал о своем пути на войне против России: смотрите видео

Одно из самых известных стихотворений поэта – "Доченьке" – начинается со слов: "Только не пиши мне о войне". Павел рассказал, как создал эту поэзию: "Когда моя пятилетняя дочь научилась писать, я попросил ее написать мне письмо от руки. На первое письмо в ее жизни я ответил стихом, написал его минут через двадцать. Так он и появился".

Вышебаба – военный или поэт

Павлу часто пишут в комментариях, чтобы он наконец-то определился: поэт он или военный.

Здесь не нужно определяться. Я не хочу, чтобы пиксель и мультикам врастали в нашу кожу. Я хочу, чтобы под формой каждого из нас оставалась личность,

– подчеркивает он.

Также поэт прочитал журналистам проекта одно из своих недавних стихотворений. Его он написал в годовщину полномасштабного вторжения – 24 февраля 2023 года.

"Пташка"

Тільки гуркіт тікатиме по степах.

Струменіє крізь пил променева стяжка,

і на спину до кожного, хто упав,

прилітає пташка.

Її пісня то наскрізний крик "Вставай!",

то симфонія люті, то свист снодійний.

І мені, моя пташко, співай, співай

про луну надії.

Огортай своїм голосом кожен шрам

на утомленім тілі. Напийся гнівом.

Якщо вічна душа, я їй жити дам

у твоєму співі.

Моя пташко, ти геть не як сталь тривка,

і крило перебите, і пір'я здерте,

та якщо ми не встанемо, не змовкай,

здобувай безсмертя.

Ці степи будуть спалені ще не раз

і бетон розлетиться над ними пилом.

Від усього лишаться пісні про нас,

дай їм, пташко, крила.

Звідси гуркіт тікатиме, та не ми,

хай лунає багатоголоса кода.

Моя пташко, лети, нехай слухає світ німий,

як звучить свобода.