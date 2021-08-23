Об исчезновении мальчика сообщили 23 августа. К правоохранителям обратилась его мать, 29-летняя жительница Черновцов.

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Женщина заявила, что ее сын, Куриш Александр Игоревич, 2013 года рождения, утром 23 августа вышел из дома, однако исчез и не вернулся. Он был одет в серую футболку с рисунком, серые шорты и темно-синие кроксы.

Важно! Впоследствии в полиции сообщили, что нашли маленького Сашу. Впрочем, подробностей о том, что с ним случилось и в каком он состоянии, пока не оглашали.

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