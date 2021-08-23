Про зникнення хлопчика повідомили 23 серпня. До правоохоронців звернулася його мати, 29-річна мешканка Чернівців.

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Жінка заявила, що її син, Куриш Олександр Ігорович, 2013 року народження, вранці 23 серпня вийшов з дому, проте зник і не повернувся. Він був одягнутий у сіру футболку з малюнком, сірі шорти та темно-сині крокси.

Важливо! Згодом у поліції повідомили, що знайшли маленького Сашка. Втім подробиць про те, що з ним трапилося та у якому він стані, наразі не оприлюднювали.

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