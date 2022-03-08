Вышел в магазин, меня упаковали в армию – пленный рассказал, как попал в "сверхмощную армию"

Служба безопасности Украины опубликовала видео с российским боевиком. Оно показывает всю суть политики оккупантов и профессионализм "супер мощной армии" России.

Рядовой Вайнштейн Герман Александрович 11 октября 1979 года рождения родом из Стаханова (Алчевский район Луганской области). То есть он житель территории, которую Россия оккупировала в 2014 году.

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Оказалось, что мобилизация на оккупированных Россией территориях проходит до сих пор интересно. Мужчину просто загребли по дороге в магазин.

Вышел в магазин за продуктами, меня упаковали на улице и привезли в какое-то здание. Потом погрузили в самосвал с другими и повезли дальше,

– рассказал пленный.

Уровень военной подготовки также довольно интересен. Как и многим, ему просто сказали воевать да и все. Поэтому когда начался обстрел Герман просто залез в танк.

Сказали воевать. Но когда начался обстрел, мы двое залезли в танки. Не стреляли, потому что не знаем как там что,

– сказал он.

В СБУ пожелали врагу, чтобы у них было больше таких вояк.

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