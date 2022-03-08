Рядовий Гайнштейн Герман Олександрович 11 жовтня 1979 року народження родом зі Стаханова (Алчевський район Луганської області). Тобто він мешканець території, яку Росія окупувала у 2014 році.

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Виявилось, що мобілізація на окупованих Росією територіях проходить досі цікаво. Чоловіка просто загребли дорогою до магазину.

Вийшов в магазин за продуктами, мене запакували на вулиці й привезли в якусь будівлю. Потім погрузили в самоскид з іншими й повезли далі,

– розповів полонений.

Рівень воєнної підготовки також досить цікавий. Як і багатьом, йому просто сказали воювати та й все. Тож коли почався обстріл Герман просто заліз у танк.

Сказали воювати. Але коли почався обстріл, ми двоє залізли у танк і сховалися. Не стріляли, бо не знаємо як там що,

– сказав він.

В СБУ побажали ворогу, щоб у них було більше таких вояк.



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