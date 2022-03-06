В Вышгородском районе полицейские продолжают эвакуацию людей

В Вышгородском районе Киевской области полицейские проводят эвакуацию местных жителей. Они обеспечивают безопасность мирного населения.

Правоохранители помогают жителям Дымерской общины. Среди них есть женщины, дети, мужчины и пожилые люди.

К теме Под Киевом танки российских оккупантов стреляли по жилым домам и школе

Правоохранители помогают в размещении граждан в транспортных средствах и обеспечивают их безопасность во время переезда в специально отведенные места,

– рассказали в МВД.

Отметим, ранее оккупанты взорвали на Киевщине железнодорожный мост, чтобы мирное население не смогло выехать в безопасные регионы Украины.

Смотрите видео эвакуации населения на Киевщине:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!