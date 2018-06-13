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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Вышинского в СИЗО посетит омбудсмен из РФ

19 Читати новину українською
Кирилла Вышинского в СИЗО Херсона намерен посетить омбудсмен РФ
Кирилла Вышинского в СИЗО Херсона намерен посетить омбудсмен РФ / Фото из открытых источников

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена приехать в Украину, чтобы в СИЗО Херсона посетить редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

13 июня по поручению Президента Украины Петра Порошенко в Россию отправилась украинский омбудсмен Людмила Денисова. Там она намерена посетить незаконно удерживаемых в России политзаключенных.

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Позже в среду стало известно, что с похожим визитом в Украину на следующей неделе должен прибыть российский омбудсмен.

Эту информацию подтвердила сама Татьяна Москалькова, которая является Уполномоченным по правам человека в РФ.

"Я планирую поехать в Украину в начале следующей недели, посетить Вышинского в СИЗО Херсона", – цитирует ее слова "Интерфакс".

Конкретной даты, когда она приедет в Украину, она не назвала, сказала лишь, что поездка состоится "в понедельник-вторник".

В России Москалькова вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой планирует посетить украинского политзаключенного Дмитрия Штыбликова в СИЗО Омска.

Ранее появилась информация, что кандидатуру Кирилла Вышинского рассматривают для обмена на украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Новости Херсона Кирил Вышинский Новости России СІЗО
Источник: 24 Канал
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