Вишинського у СІЗО відвідає омбудсмен з РФ

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова має намір приїхати в Україну, щоб у СІЗО Херсона відвідати редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

13 червня за дорученням Президента України Петра Порошенка у Росію відправилась український омбудсмен Людмила Денісова. Там вона має намір відвідати незаконно утримуваних у Росії політв’язнів.

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Пізніше у середу стало відомо, що зі схожим візитом в Україну наступного тижня має прибути російський омбудсмен.

Цю інформацію підтвердила сама Тетяна Москалькова, який є Уповноваженим з прав людини в РФ.

"Я планую поїхати в Україну на початку наступного тижня, відвідати Вишинського в СІЗО Херсона", – цитує її слова "Интерфакс".

Конкретної дати, коли вона приїде в Україну, вона не назвала, зазначила лише, що поїздка відбудеться "у понеділок-вівторок".

У Росії Москалькова разом з українським омбудсменом Людмилою Денісовою планує відвідати українського політв’язня Дмитра Штиблікова у СІЗО Омська.

Раніше з'явилась інформація, що кандидатуру Кирила Вишинського розглядають на обмін на українських політв'язнів, яких незаконно утримують у Росії.