Розмова Порошенка з Путіним: глава Кремля зробив заяву щодо обміну полоненими

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що говорити про обмін утримуваними особами між Україною і Росією "поки що передчасно".

Про це глава Кремля сказав під час прес-конференції за підсумками саміту Шанхайської організації співробітництва, передає "Интерфакс".

Читайте також: Путін прокоментував розмову з Порошенком

Російський лідер наголосив, що під час розмови з Порошенком, вони обговорювали питання, пов’язані з видачею людей, які утримуються з обох сторін, у тому числі долю заарештованого в Україні російського журналіста, керівника ресурсу "РИА Новости. Украина" Кирила Вишинського.

Говорити про те, як це питання вирішиться, поки що передчасно. Я б утримався насамперед для того, щоб нічого тут не порушити і нічому не зашкодити,

– сказав Путін.

Нагадаємо, 9 червня Президент України Петро Порошенко порозмовляв по-телефону з президентом Росії Володимиром Путіним про звільнення з російського полону українських політв’язнів, яких утримують як на території РФ, так і в окупованому Криму.