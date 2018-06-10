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Розмова Порошенка з Путіним: глава Кремля зробив заяву щодо обміну полоненими

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Путін заявив, що говорити про обмін ув’язненими між Україною і РФ "поки передчасно"
Путін заявив, що говорити про обмін ув’язненими між Україною і РФ "поки передчасно" / Фото з відкритих джерел

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що говорити про обмін утримуваними особами між Україною і Росією "поки що передчасно".

Про це глава Кремля сказав під час прес-конференції за підсумками саміту Шанхайської організації співробітництва, передає "Интерфакс".

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Російський лідер наголосив, що під час розмови з Порошенком, вони обговорювали питання, пов’язані з видачею людей, які утримуються з обох сторін, у тому числі долю заарештованого в Україні російського журналіста, керівника ресурсу "РИА Новости. Украина" Кирила Вишинського.

Говорити про те, як це питання вирішиться, поки що передчасно. Я б утримався насамперед для того, щоб нічого тут не порушити і нічому не зашкодити,
– сказав Путін.

Нагадаємо, 9 червня Президент України Петро Порошенко порозмовляв по-телефону з президентом Росії Володимиром Путіним про звільнення з російського полону українських політв’язнів, яких утримують як на території РФ, так і в окупованому Криму.

Теги: Новини України Володимир Путін Новини Росії Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ Обмін полоненими Кирило Вишинський Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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