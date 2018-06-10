Разговор Порошенко с Путиным: глава Кремля сделал заявление относительно обмена пленными

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что говорить об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией "пока преждевременно".

Об этом глава Кремля сказал во время пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает "Интерфакс".

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Российский лидер подчеркнул, что во время разговора с Порошенко, они обсуждали вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон, в том числе судьбу арестованного в Украине российского журналиста, руководителя ресурса "РИА Новости. Украина" Кирилла Вышинского.

Говорить о том, как этот вопрос решится, пока что преждевременно. Я бы воздержался прежде всего для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не навредить,

– сказал Путин.

Напомним, 9 июня Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным об освобождении из российского плена украинских политзаключенных, которых удерживают как на территории РФ, так и в оккупированном Крыму.