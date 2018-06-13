Порошенко відправив Денісову в Росію
Український омбудсмен Людмила Денісова відправилась у Росію, щоб зустрітись з українськими політв'язнями.
Про це ввечері у серуде у своєму Twitter повідомив Президент України Петро Порошенко.
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На виконання моїх домовленостей, саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув'язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки,
– написав Порошенко.
Раніше 13 червня нардеп Надія Савченко повідомила, що написала листа Путіну з проханням помилувати 66 незаконно утримуваних у Росії та в окупованому Криму українців.
9 червня Петро Порошенко мав телефонну розмову з Володимиром Путіним говорили, зокрема, про звільнення з російського полону українських політв’язнів.
14 червня у Росії стартує Чемпіонат світу з футболу.