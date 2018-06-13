Порошенко отправил Денисову в Россию
Украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию, чтобы встретиться с украинскими политзаключенными.
Об этом вечером в серуде в своем Twitter сообщил Президент Украины Петр Порошенко.
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Во исполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно осуждённых украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки,
– написал Порошенко.
Ранее 13 июня нардеп Надежда Савченко сообщила, что написала письмо Путину с просьбой помиловать 66 незаконно удерживаемых в России и в оккупированном Крыму украинцев.
9 июня Петр Порошенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Говорили, в частности, об освобождении из российского плена украинских политзаключенных.
14 июня во России стартует Чемпионат мира по футболу.