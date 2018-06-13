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22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко отправил Денисову в Россию

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Людмила Денисова поехала в РФ, чтобы встретиться с политзаключенными
Людмила Денисова поехала в РФ, чтобы встретиться с политзаключенными / Фото из открытых источников

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию, чтобы встретиться с украинскими политзаключенными.

Об этом вечером в серуде в своем Twitter сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

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Во исполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно осуждённых украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки,
– написал Порошенко.

Ранее 13 июня нардеп Надежда Савченко сообщила, что написала письмо Путину с просьбой помиловать 66 незаконно удерживаемых в России и в оккупированном Крыму украинцев.

9 июня Петр Порошенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Говорили, в частности, об освобождении из российского плена украинских политзаключенных.

14 июня во России стартует Чемпионат мира по футболу.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украинцы в плену РФ заложники Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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