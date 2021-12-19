Люди даже решили собраться из-за этого на срочное собрание. А в объявлениях, призывавших на собрание, причину указывали так: "Вышка 5G".
Стоит вспомнить Излучение 5G против Годзиллы: антиваксеры на митинге в Киеве несли чушь – эпичное видео
Курьез из-за "5G" в Черновцах: что на самом деле произошло
У домов на углу улиц Комарова и Героев Майдана в Черновцах начали строить конструкцию, которая вызвала у местных жителей беспокойство.
Вот эту конструкцию устанавливают в Черновцах на пересечении Комарова и Героев Майдана / Фото molbuk.ua
Как пишут местные СМИ, люди возмутились из-за установки "мобильной вышки". Более того, поэтому они решили собрать срочное собрание. В объявлениях об этом тему собрания обозначили просто: "Вышка 5G".
Вот такие объявления можно увидеть в указанных домах / Фото molbuk.ua
Ситуацию прокомментировал начальник технического отдела Vodafone в Черновцах Борис Вакарчук. Он сообщил, что:
- На самом деле возле указанных домов ставят mini-BTS – базовую станцию мобильной связи и интернета.
- Которая, конечно, безопасна для здоровья людей и создает просто мизерные электромагнитные поля.
- Чтобы доказать это жителям, компания готова даже привлечь независимых экспертов и медиков.
Что касается информации об установке "вышки 5G", то здесь вообще все просто: в Украине эту технологию даже еще и не внедряли.
Фейки о коронавирусе, добавим, бывают крайне эпическими:
- Напомните себе, как антивакцинатор заявил, что определяет всех вакцинированных с помощью Bluetooth.
- Или как одесский депутат распространил циничный фейк, что "самолеты заражают крестьян COVID-19".
Видео, которое следует пересмотреть обязательно: как не попасться на ложь фейкотворцев о COVID-19