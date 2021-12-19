Люди даже решили собраться из-за этого на срочное собрание. А в объявлениях, призывавших на собрание, причину указывали так: "Вышка 5G".

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Курьез из-за "5G" в Черновцах: что на самом деле произошло

У домов на углу улиц Комарова и Героев Майдана в Черновцах начали строить конструкцию, которая вызвала у местных жителей беспокойство.



Вот эту конструкцию устанавливают в Черновцах на пересечении Комарова и Героев Майдана / Фото molbuk.ua

Как пишут местные СМИ, люди возмутились из-за установки "мобильной вышки". Более того, поэтому они решили собрать срочное собрание. В объявлениях об этом тему собрания обозначили просто: "Вышка 5G".



Вот такие объявления можно увидеть в указанных домах / Фото molbuk.ua

Ситуацию прокомментировал начальник технического отдела Vodafone в Черновцах Борис Вакарчук. Он сообщил, что:

На самом деле возле указанных домов ставят mini-BTS – базовую станцию ​​мобильной связи и интернета.

Которая, конечно, безопасна для здоровья людей и создает просто мизерные электромагнитные поля.

Чтобы доказать это жителям, компания готова даже привлечь независимых экспертов и медиков.

Что касается информации об установке "вышки 5G", то здесь вообще все просто: в Украине эту технологию даже еще и не внедряли.

Заметьте: 5G-технология почему-то очень пугает конспирологов и сторонников всяческих теорий заговоров. Были даже совершенно бессмысленные теории о распространении из-за "вышки 5G", не поверите, коронавируса.

Фейки о коронавирусе, добавим, бывают крайне эпическими: