Люди навіть вирішили зібратися через це на термінові збори. А в оголошеннях, які закликали на збори, причину вказували так: "Вишка 5G".

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Курйоз через "5G" у Чернівцях: що насправді сталося

Біля будинків на розі вулиць Комарова і Героїв Майдану у Чернівцях почали будувати конструкцію, яка викликала у місцевих мешканців занепокоєння.



Ось цю конструкцію встановлюють у Чернівцях на розі Комарова і Героїв Майдану / Фото molbuk.ua

Як пишуть місцеві ЗМІ, люди обурилися через встановлення "мобільної вишки". Ба більше, через це вони вирішили зібрати термінові збори. В оголошеннях про це тему зборів окреслили просто: "Вишка 5G".



Ось такі оголошення можна побачити у зазначених будинках / Фото molbuk.ua

Ситуацію прокоментував начальник технічного відділу компанії Vodafone у Чернівцях Борис Вакарчук. Він повідомив, що:

Насправді біля зазначених будинків ставлять mini-BTS – базову станцію мобільного зв’язку та інтернету.

Яка, звісно, безпечна для здоров’я людей та створює просто мізерні електромагнітні поля.

Щоб довести це мешканцям компанія готова навіть залучити незалежних експертів та медиків.

Що ж до інформації про встановлення "вишки 5G", то тут взагалі все просто: в Україні цю технологію ще й не запроваджували.

Зауважте: 5G-технологія чомусь дуже лякає конспірологів та прихильників усіляких теорій змов. Побутували навіть абсолютно безглузді теорії про поширення через "вишки 5G", не повірите, коронавірусу.

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