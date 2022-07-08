Вероятно, удар по "вышкам Бойко" нанесли еще 20 июня. В небо все еще поднимается густой дым.
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Нефтегазовая платформа в Черном море все еще горит и горит. Структура все еще кажется крепкой,
– говорится в сообщении.
"Вышки Бойко" все еще горят / OSINT-88
"Вышки Бойко" оккупанты использовали для защиты флота
Алексей Резников – министр обороны Украины – заявил, что "вышки Бойко" российские захватчики использовали для защиты своего флота. россияне панически боятся украинских комплексов "Нептун".
Резников отметил, что в Черном море на вышках россия разместила свои станции радиоэлектронной борьбы.
"Так случилось, что кто-то неудачно курил на тех вышках и теперь они не используются для целей, которые задумали россияне", – отметил Резников.
Сергей Братчук – пресс-секретарь Одесской областной военной администрации – сообщил о повреждении радиолокации, которая помогала врагу полностью контролировать северо-западную часть Черного моря.
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