Вероятно, удар по "вышкам Бойко" нанесли еще 20 июня. В небо все еще поднимается густой дым.

Заметьте Поднимем и в Крыму, и на оккупированных территориях: видео поднятия флага на Змеином

Нефтегазовая платформа в Черном море все еще горит и горит. Структура все еще кажется крепкой,

– говорится в сообщении.



"Вышки Бойко" все еще горят / OSINT-88

"Вышки Бойко" оккупанты использовали для защиты флота

Алексей Резников – министр обороны Украины – заявил, что "вышки Бойко" российские захватчики использовали для защиты своего флота. россияне панически боятся украинских комплексов "Нептун".

Резников отметил, что в Черном море на вышках россия разместила свои станции радиоэлектронной борьбы.

"Так случилось, что кто-то неудачно курил на тех вышках и теперь они не используются для целей, которые задумали россияне", – отметил Резников.

Сергей Братчук – пресс-секретарь Одесской областной военной администрации – сообщил о повреждении радиолокации, которая помогала врагу полностью контролировать северо-западную часть Черного моря.

Примите во внимание! "Вышки Бойко" получили это название из-за скандала с экс-министром энергетики Юрием Бойко. Буровые установки Россия захватила в 2014 году во время оккупации Крыма. Братчук заявил, что "вышки Бойко" Россия украла у Украины, а ворованное нужно возвращать.

Заметьте – военные подняли флаг Украины на Змеином: смотрите видео