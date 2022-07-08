Ймовірно, удар по "вишках Бойка" завдали ще 20 червня. Водночас у небо досі здіймається густий дим.

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Нафтогазова платформа в Чорному морі все ще горить і горить. Структура все ще здається міцною,

– мовиться у повідомленні.



"Вишки Бойка" досі палають / OSINT-88

"Вишки Бойка" окупанти використовували для захисту флоту

Олексій Резніков – міністр оборони України – заявив, що "вишки Бойка" російські загарбники використовували для захисту свого флоту. росіяни панічно бояться українських комплексів "Нептун".

Резніков зауважив, що у Чорному морі на вишках росія розмістила свої станції радіоелектронної боротьби.

"Так сталося, що хтось невдало курив на тих вишках і тепер вони не використовуються для тієї мети, яку задумали росіяни", – зауважив Резніков.

Сергій Братчук – речник Одеської обласної військової адміністрації – повідомив про пошкодження радіолокації, яка допомагала ворогу повністю контролювати північно-західну частину Чорного моря.

Зауважте! "Вишки Бойка" отримали цю назву через скандал з ексміністром енергетики Юрієм Бойком. Бурові установки росія захопила у 2014 році під час окупації Криму. Братчук заявив, що "вишки Бойка" Росія вкрала в України, а крадене потрібно повертати.

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