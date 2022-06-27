Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у ефірі національного телемарафону розповів, що вони досі горять. Для російських окупантів вишки виконували важливу функцію, повідомляє 24 канал.

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У морі ще досі чомусь палають так звані "вишки Бойка". Мова йде про відповідні платформи, які росіяни у нас вкрали в 2014 році і перетворили на такі собі військові об'єкти. Там пошкоджено радіолокацію, яка допомагала росіянам повністю контролювати північно-західну частину Чорного моря,

– пояснив Братчук.

Він також висловив сподівання, що тепер з "вухами та очима для чорноморського флоту російських загарбників стане трохи гірше".

Що відбувається на острові Зміїному

Острів має стретегічне значення. Там російські окупанти розмістили системи протиповітряної оборони та іншу зброю. Наші військові часто роблять їм "сюрпризи". Там щось вибухає або ж через ураження тоне якийсь корабель чи ворожий катер.

Братчук запевнив, що дух Змієбаївки нам допоможе. Так жартома каже про ті події, які зараз там відбуваються, порівнюючи їх із тим, що було в легендарній Чорнобаївці.

Адже на острові Зміїному спецоперація триває також. Поки працюють ЗСУ треба дотримуватись так званого режиму тиші. За словами Братчука, певні успіхи там у нас є.

Що сталося з "вишками Бойка"

Ці конструкції зазнали атаки ще 20 червня. Бурові установки обстріляли три рази. Росіяни казали, що на момент атаки на цих самих вишках перебували близько 110 людей. Згодом заявляли, що нібито евакуювати вдалось 20 з них. Причому для цього використовували як авіацію, так і водний транспорт. З Кремля звісно ж після такого почали сипатись погрози. Мовляв, атакуємо центри прийняття рішень в Україні.

Натомість очільник Міністерства оборони України пояснював, що російські окупанти використовували бурові платформи у Чорному морі, щоб захистити флот від наших комплексів "Нептун". Ворожі російські військові розмістили на платформах у Чорному морі станції радіоелектронної боротьби. Ті мали за завдання захищати російські кораблі від обстрілів українськими ракетними комплексами "Нептун".

А от погасити їх ніяк не можуть, бо ж Росія тільки істерично кричить про сою силу та зброю, "аналогов каторой нет в мире". Насправді ж в реальності не можуть впоратися із проблемою. Так, на 26 червня на вишках, які досі горять, ще й сталась аварія на одній з платформ. У Чорному морі, в районі Одеського газоконденсатного родовища, фіксували активність російських пошуково-рятувальних суден. Могло бути, що вони проводили евакуацію персоналу через аварію на одній із платформ.

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