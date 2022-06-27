Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона рассказал, что они до сих пор горят. Для российских кафиров вышки выполняли важную функцию, сообщает 24 канал.

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В море еще почему-то пылают так называемые "вышки Бойко". Речь идет о соответствующих платформах, которые россияне у нас украли в 2014 году и превратили в некие военные объекты. Там повреждена радиолокация, которая помогала россиянам полностью контролировать северо-западную часть Черного моря,

– объяснил Братчук.

Он также выразил надежду, что теперь с "ушами и глазами для черноморского флота российских захватчиков станет немного хуже".

Что происходит на острове Змеином

Остров имеет стратегическое значение. Там российские кафиры разместили системы противовоздушной обороны и другое оружие. Наши военные часто преподносят им "сюрпризы". Там что-то взрывается или из-за поражения тонет какой-то корабль или вражеский катер.

Братчук заверил, что дух Змеебаевки нам поможет. Так в шутку говорит о тех событиях, которые сейчас там происходят, сравнивая их с тем, что было в легендарной Чернобаевке.

Ведь на острове Змеином спецоперация продолжается тоже. Пока работают ВСУ, нужно соблюдать так называемый режим тишины. По словам Братчука, некоторые успехи там у нас есть.

Что произошло с "вышками Бойко"

Эти конструкции подверглись атаке еще 20 июня. Буровые установки были обстреляны три раза. Россияне говорили , что на момент атаки на этих же вышках находились около 110 человек. Впоследствии заявляли, что якобы эвакуировать удалось 20 из них. При этом для этого использовали как авиацию, так и аква транспорт. Из Кремля, конечно же, после такого начали сыпаться угрозы. Мол, атакуем центры принятия решений в Украине.

Глава Министерства обороны Украины пояснял , что российские кафиры использовали буровые платформы в Черном море, чтобы защитить флот от наших комплексов "Нептун". Вражеские русские военные разместили на платформах в Черном море станции радиоэлектронной борьбы. Те имели задачу защищать российские корабли от обстрелов украинскими ракетными комплексами "Нептун".

А вот погасить их никак не могут, потому что Россия только истерически кричит о своей силе и оружии, "аналогов каторой нет в мире". В действительности же в реальности не справляются с проблемой. Так, на 26 июня на вышках, которые до сих пор горят, произошла авария на одной из платформ. В Черном море, в районе Одесского газоконденсатного месторождения, фиксировали активность российских поисково-спасательных судов. Могло быть, что они проводили эвакуацию персонала из-за аварии на одной из платформ.

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