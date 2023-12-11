Для проведения успешной операции у спецназовцев была серьезная подготовка. Они были вооружены короткоствольным оружием, противозенитными средствами, крылатыми ракетами, гранатометами.

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Детали уникальной операции "Артана" в Черном море

Несмотря на хорошую подготовку, препятствием для выполнения операции стала погода. Спецназовцы попали в сильный шторм. "Саба" подчеркнул, что их лодка погрузилась в воду где-то на 60%, а пулемет утонул полностью. К счастью, жертв не было.



"Благодаря высшим силам и шкиперам у нас не было потерь", – подчеркнул командир "Артана".

Еще одним моментом, способствовавшим успешному выполнению операции, стало отсутствие на вышках российских войск. Они сознательно избежали высадки, ведь знали о присутствии там украинцев.

На "вышки Бойко" они не высадились, ведь знали, что мы там есть. Им было легче расстреливать самолетиками, бомбить беспилотниками,

– признался "Саба".

Что известно об освобождении "вышек Бойко"