Для проведення успішної операції спецпризначенці мали серйозну підготовку. Вони були озброєні короткоствольною зброєю, протизенітними засобами, крилатими ракетами, гранатометами.

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Деталі унікальної операції "Артану" у Чорному морі

Незважаючи на хорошу підготовку, на заваді виконанню операції стала погода. Спецпризначенці потрапили в сильний шторм. "Саба" наголосив, що їхній човен занурився у воду десь на 60%, а кулемет потонув повністю. На щастя, жертв не було.



"Завдяки вищим силам та шкіперам у нас не було втрат", – наголосив командир "Артану".

Ще одним моментом, який посприяв успішному виконанню операції, була відсутність на вишках російських військ. Вони свідомо уникнули висадки, адже знали про присутність там українців.

На "вишки Бойка" вони не висадились, адже знали, що ми там є. Їм було легше розстрілювати літачками, бомбити безпілотниками,

– зізнався "Саба".

Що відомо про звільнення "вишок Бойка"