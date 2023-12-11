Для проведення успішної операції спецпризначенці мали серйозну підготовку. Вони були озброєні короткоствольною зброєю, протизенітними засобами, крилатими ракетами, гранатометами.
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Деталі унікальної операції "Артану" у Чорному морі
Незважаючи на хорошу підготовку, на заваді виконанню операції стала погода. Спецпризначенці потрапили в сильний шторм. "Саба" наголосив, що їхній човен занурився у воду десь на 60%, а кулемет потонув повністю. На щастя, жертв не було.
"Завдяки вищим силам та шкіперам у нас не було втрат", – наголосив командир "Артану".
Ще одним моментом, який посприяв успішному виконанню операції, була відсутність на вишках російських військ. Вони свідомо уникнули висадки, адже знали про присутність там українців.
На "вишки Бойка" вони не висадились, адже знали, що ми там є. Їм було легше розстрілювати літачками, бомбити безпілотниками,
– зізнався "Саба".
Що відомо про звільнення "вишок Бойка"
- "Вишки Бойка" – це нафтовидобувні платформи в Чорному морі біля берегів Криму. Вони використовувались росіянами під час радіотехнічної розвідки. А радіолокаційні станції, які там розміщувались, використовувались для запуску ракет та супроводжували необхідну ракетну техніку до українських південних кордонів.
- 11 вересня Україні вдалось повернути під свій контроль "вишки Бойка", які перебували під окупацією з 2015 року. Операція була проведена спецпризначенцями ГУР МОУ. У результаті були повернуті бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".
- Під час завдання між українськими бійцями та російськими силами відбувся бій. Для атаки окупанти використовували винищувач Су-30. Проте ворожий літак отримав ураження.