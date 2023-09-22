Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Андрій Мельник, командир взводу спецпідрозділу "Артан", відомий за позивним "Фаворит". Він також пояснив, з якою метою ворог використовував "вишки Бойка".

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"Такими технологіями Кремль точно б не захотів ділитися"

Під час спецоперації спецпризначенці ГУР не лише встановили контроль над стратегічно важливим об'єктом, а й отримали кілька одиниць важливої техніки. Серед усього – сучасна радіолокаційна система "Нева".

Мельник пояснив, що росіяни використовували "вишки бойка" як бази, де встановили РЛС та РЕБи, завдяки чому окупанти мали й прикриття, й обізнаність щодо ситуації у цій частині моря. Тому на "вишках" також знайшли рідкісні модернізовані ракети для гелікоптерів, а також багато складів з боєкомплектами.

Коментуючи сучасний трофей "Нева", Мельник наголосив, що такими технологіями Кремль не хотів би ділитися. Річ у тому, що фахівці тепер можуть створювати такі засоби, які зроблять РЛС неефективними.

"Нева"! Сучасна радіолокаційна система. Вона зараз на дослідженні у наших фахівці та партнерів. Знаючи, як вона працює, можна буде створювати засоби, завдяки яким РЛС буде неефективною, не бачитиме цілей. Такими технологіями Кремль точно б не хотів ділитися ні з ким,

– розповів Мельник про "подарунки" від росіян.

Повернення "вишок Бойка": коротко