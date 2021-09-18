Так называемый "суд" Симферополя утверждает, что Ахтемова совершила правонарушение. На самом деле она 4 сентября просто вышла к зданию ФСБ, потому что ее сын исчез.

Важно Били током, вывозили в лес и имитировали расстрел: новые детали о пытках пленников Кремля

Оккупанты назначили женщине штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Задержание крымских татар: что известно

  • С начала сентября в оккупированном Крыму были массовые задержания крымских татар.
  • В течение 3 – 4 сентября российские силовики врывались с обысками в дом заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.
  • Затем обыски проводили у Азиза и Асана Ахтемовых, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова. Всех задержали.
  • Джеляла и братьев Ахтемовых обвиняют в повреждении газопровода в районе Перевального. Им инкриминируют диверсию. За это оккупанты могут незаконно посадить мужчин на 15 лет.
  • Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что российские силовики пытали задержанных. Оккупанты били одного из пленников Кремля током, вывозили в лес и имитировали расстрел.
  • По словам адвоката братьев Ахметовых, из-за пыток они давали показания под жестким давлением.
  • Президент Владимир Зеленский призвал отпустить политзаключенных. Он уверен, что такие дерзкие действия оккупантов – это просто ответ на Крымскую платформу.
  • Верховная Рада просит мир реагировать. Приняли обращение к международному сообществу с требованием осудить новые репрессии в Крыму.
  • На сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы поступил запрос о проведении дебатов о политическом преследовании коренных народов Крыма со стороны России.

Текст публикации "Крымской правозащитной группы":

"Киевский районный суд Симферополя рассмотрел материалы дела об административном правонарушении в отношении Заремы Ахтемовой – матери Асана Ахтемова.

"Суд" признал женщину виновной в административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ: за то, что женщина вышла 4 сентября к зданию ФСБ в поисках пропавшего сына.

Ей назначен штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 4 сентября силовики провели в Крыму пять обысков и после этого задержали пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, двоюродных братьев Асана и Азиза Ахтемовых, Шевкета Усеинова.

Сразу после задержания к Асану Ахтемову применялись пытки электрическим током и психологическое насилие с целью выбить у него признания в преступлении, которого он не совершал.