Так называемый "суд" Симферополя утверждает, что Ахтемова совершила правонарушение. На самом деле она 4 сентября просто вышла к зданию ФСБ, потому что ее сын исчез.
Важно Били током, вывозили в лес и имитировали расстрел: новые детали о пытках пленников Кремля
Оккупанты назначили женщине штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Задержание крымских татар: что известно
- С начала сентября в оккупированном Крыму были массовые задержания крымских татар.
- В течение 3 – 4 сентября российские силовики врывались с обысками в дом заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.
- Затем обыски проводили у Азиза и Асана Ахтемовых, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова. Всех задержали.
- Джеляла и братьев Ахтемовых обвиняют в повреждении газопровода в районе Перевального. Им инкриминируют диверсию. За это оккупанты могут незаконно посадить мужчин на 15 лет.
- Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что российские силовики пытали задержанных. Оккупанты били одного из пленников Кремля током, вывозили в лес и имитировали расстрел.
- По словам адвоката братьев Ахметовых, из-за пыток они давали показания под жестким давлением.
- Президент Владимир Зеленский призвал отпустить политзаключенных. Он уверен, что такие дерзкие действия оккупантов – это просто ответ на Крымскую платформу.
- Верховная Рада просит мир реагировать. Приняли обращение к международному сообществу с требованием осудить новые репрессии в Крыму.
- На сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы поступил запрос о проведении дебатов о политическом преследовании коренных народов Крыма со стороны России.
Текст публикации "Крымской правозащитной группы":
"Киевский районный суд Симферополя рассмотрел материалы дела об административном правонарушении в отношении Заремы Ахтемовой – матери Асана Ахтемова.
"Суд" признал женщину виновной в административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ: за то, что женщина вышла 4 сентября к зданию ФСБ в поисках пропавшего сына.
Ей назначен штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, 4 сентября силовики провели в Крыму пять обысков и после этого задержали пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, двоюродных братьев Асана и Азиза Ахтемовых, Шевкета Усеинова.
Сразу после задержания к Асану Ахтемову применялись пытки электрическим током и психологическое насилие с целью выбить у него признания в преступлении, которого он не совершал.