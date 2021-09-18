Так званий "суд" Сімферополя стверджує, що Ахтемова вчинила правопорушення. Насправді вона 4 вересня просто вийшла до будівлі ФСБ, бо її син зник.

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Окупанти призначили жінці штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Текст публікації "Кримської правозахисної групи":

"Київський районний суд Сімферополя" розглянув матеріали справи про адміністративне правопорушення відносно Зареми Ахтемова – матері Асана Ахтемова.

"Суд" визнав жінку винною в адміністративному правопорушенні за статтею 20.6.1 КпАП РФ: за те, що жінка вийшла 4 вересня до будівлі ФСБ в пошуках зниклого сина.

Їй призначено штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, 4 вересня силовики провели в Криму п'ять обшуків і після цього затримали п'ятьох кримських татар: Ельдара Одаманова, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелял, двоюрідних братів Асана і Азіза Ахтемова, Шевкету Усеінова.

Відразу після затримання до Асану Ахтемова застосовувалися тортури електричним струмом і психологічне насильство з метою вибити у нього зізнання у злочині, якого він не скоював.