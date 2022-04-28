Высмеять врага – задача, с которой украинцы справляются, – Притула о шутках во время войны

Сергей Притула заявил, что сейчас во время войны один из элементов защиты общества – высмеять врага. По его словам, украинцы с этой задачей справляются, как никто другой.

Волонтер отметил, что Чернобаевка останется в истории, будет передаваться из поколения в поколение. В то же время, мемы, сопровождающие затопление крейсера "Москва", – также отдельная тема.

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Я в общем-то снимаю шляпу перед украинцами, которые в такие страшные времена все-таки находят в себе силы улыбаться. Это, вероятно, также держит нас, не позволяет упасть. И это, опять же, наша украинская культурная традиция,

– сказал Сергей Притула.

"Вспомним, как казаки писали письмо турецкому султану. Оно в наших генах остается – этот код, и память поколений. И потому сейчас один из элементов защиты нашего общества – высмеять врага. Украинцы с этой задачей справляются, как никто другой", – продолжил политический деятель.

Все усилия направить на победу

Он подчеркнул, что "очень бы хотел, чтобы уже были мемы о позорном поражении России, но этого еще предстоит подождать". Поэтому все усилия должны быть направлены на наших защитников:

ВСУ;

добровольцев;

пограничников;

Нацгвардию;

спецназовцев.

Пусть будут здоровы. Мы будем их максимально поддерживать. Будем делать все от нас зависящее, чтобы наши ребята вернулись домой с победой,

– добавил волонтер.

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