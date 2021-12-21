Высокая инфляция – новый глобальный тренд: справится ли Украина

Мы входим в 2022 с большой неопределенностью. Над нашей страной и миром нависает целый ряд угроз, и мы не знаем, какие из наших опасений могут сбыться. Однако одна из этих угроз сбудется точно – и Украину, и весь мир в следующем году накроет ростом цен. Далее читайте на украинском.

Висока інфляція вже цього року набула глобальних масштабів. В Америці вона нещодавно досягла небачених за останні 40 років масштабів – майже 7% на рік.

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Україна не уникне світового тренду

Для українців (які ще памʼятають тисячі процентів інфляції у 90-х) такі темпи росту цін можуть здатися смішними. Проте для звичних до майже непомітної інфляції американців вони є приголомшливими і викликають занепокоєння. Втім, Америка тут не унікальна і ціни ростуть по всіх країнах світу.

Ростуть вони і в Україні, вперто тримаючись біля позначки у 10% в річному вимірі. Проте за цією цифрою – відносно невисокою, як для нашої звичної до карколомного росту цін країни – ховаються важливі деталі.

Адже ціни на ті ж таки енергоносії виросли в рази – чого вартують одні лише захмарні десятки гривень за кубометр природного газу. Населення, захищене обмеженими державою тарифами, ще не відчуло на собі це подорожчання. Але бізнес, який купує все за ринковими цінами, відчуває повністю, і, звичайно, закладатиме підвищення у ціни на свої товари та послуги.

На весну ми точно можемо очікувати здорожчання продуктів харчування – по всьому світі, включно і з Україною.

Справа в тому, що природний газ є ключовим компонентом при виробленні добрив для аграрного сектору. Шалені ціни на газ – шалені ціни на добрива, без яких аграрії не можуть отримати врожай. Далі, по ланцюжку, підвищення цін зачепить і інші категорії товарів.

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Вже зараз зрозуміло, що висока інфляція змусить центральні банки розвинених країн перестати "друкувати гроші", як вони робили останніми роками для підтримки економіки. Федеральна резервна система США вже зараз згортає відповідні програми. Очікується, що до березня 2022 року їх буде повністю зупинено. Далі центральні банки підніматимуть відсоткові ставки, щоб збити інфляцію. Це призведе до подорожчання кредитів та ускладнить залучення інвестицій.

Чим загрожує висока інфляція

Які загрози, окрім очевидного удару по гаманцях через високі ціни, це несе для нас? І як з ними впоратися?

Важливо розуміти дві речі.

По-перше, Україна не здатна самотужки подолати глобальну інфляційну кризу. НБУ має певні інструменти для стримування інфляції. Але повністю її втримати під контролем, коли ціни ростуть глобально, Нацбанк не зможе. Нам, так чи інакше, доведеться чекати, допоки центральні банки Америки та Європи, які є світовими емісійними центрами, піднімуть свої відсоткові ставки та зіб'ють ціни у світовій економіці.

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По-друге, яким би неприємним не було зростання цін для пересічного громадянина, реальна небезпека для нашої країни полягає не в інфляції. А в залежності від дорогих кредитів, які стане вкрай важко залучати. Всі останні роки ми жили в еру дешевих грошей, завдяки масштабній емісії коштів центральними банками розвинених країн.

Проте, для нашої країни, якій інвестори не довіряють і куди інвестують вкрай обережно, гроші навіть тоді були дорогими.

Що робити Україні

Ми постійно балансуємо на межі неплатоспроможності і вже багато років не можемо навіть вийти з програми МВФ – настільки сильно нам не довіряють на світових фінансових ринках. Уявіть, що станеться, коли в такій ситуації відсоткові ставки виростуть ще сильніше і кредити стануть ще менш доступними. Ми просто ризикуємо стати країною-банкрутом і остаточно закріпити за собою неприємний статус найбіднішої країни Європи.

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Це означає, що протидія інфляції, якою точно доведеться займатися у 2022 році – лише допоміжний захід. НБУ безумовно має і буде підвищувати відсоткові ставки та збивати ціни. Урядовцям безумовно треба буде утриматися від роздування державних видатків, щоб не стимулювати додаткове зростання цін.

Також, вкрай важливо буде утримуватися від застосування неефективних для таких умов заходів – таких як адміністративне регулювання цін. Воно жодним чином не допоможе стримати ціни при глобальній інфляції. Але суттєво зашкодить бізнесу та знизить інвестиційну привабливість України.

У підвищенні інвестиційної привабливості і полягає головна задача на 2022 та наступні роки. Адже саме через те, що інвестори дуже обережно ставляться до нашої країни, ми маємо бідну економіку та так сильно залежимо від кредитів.

Максимальне полегшення умов для бізнесу, зниження податків, ефективна взаємодія з іноземними інвесторами в приватизації, концесіях та інших формах державно-приватного партнерства, зменшення простору для корупції та зловживань, справедливе судочинство – саме ці речі здатні зробити Україну привабливою для інвесторів та зняти з нашої шиї кредитний зашморг. Стабільний приток інвестицій та доступ до дешевого ринкового фінансування державного боргу дадуть можливість спокійно жити та розвиватися, не боячись збанкрутіти та отримати чергову макроекономічну кризу.

Слово "реформи" за останні роки багато кому набридло і перестало подобатися. Але реальному світу, кінець кінцем, чхати на чиїсь особисті вподобання. Україні, щоб вижити і добитися успіху, потрібні реформи. Маємо вивчити це як мантру і серйозно зайнятися реформами у 2022 році.