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      Высокие тарифы на тепло – не главная причина задолженности – эксперт

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      Нафтогаз специально накапливает долги? / 24 канал

      Вероятность отключения тепла во многих населенных пунктах из-за задолженности очень высока. Впрочем, очевидно, таким образом теплокоммунэнерго пытаются активировать, чтобы те погасили долги.

      Такое мнение 24 канала высказал эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич.

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      Согласно нормативной базе, Нафтогаз имеет полное право отключить поставки тепла. Поэтому официально предупреждает. Но отключат ли, увидим. Не исключено, что это ход, чтобы теплокоммунэнерго оплатили долги. То есть местная власть должна где-то найти деньги для погашения задолженности,
      – считает Дмитрий Марунич.

      По словам эксперта, проблема с задолженностью за тепло не нова. На это есть комплекс причин. Несвоевременная оплата счетов представителями теплокоммунэнерго. Умышленные действия самого Нафтогаза, направленные на то, чтобы не подписывать акты приема-передачи с ТКЭ, когда там возникали разногласия относительно объемов поставок газа. Есть хищение газа в отдельных населенных пунктах.

      Высокие тарифы на газ – не основной фактор в ситуации с задолженностью за тепло. Эта проблема существует много лет, и ее специально не решают. Скорее наоборот. Нафтогаз намеренно не подписывает акты приема-передачи с теплокоммунэнерго. Создаются дополнительные задолженности, начисляются пеня, штрафы,
      – отмечает Марунич.

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      Что известно о теплокоммунэнерго-должников

      • 24 января в "Нафтогазе" сообщали, что проблемы с погашением задолженности имеют тепловики в 30 городах Украины.
      • С того времени 19 из 37 проблемных тепловиков оплатили "Нафтогаза" все долги за газ. На этих предприятиях проблем с поставкой газа не будет.
      • С 1 февраля "Нафтогаз" может прекратить поставлять газ в 16 населенных пунктов Украины. В частности, Одессу, Днепр, Кривой Рог. Причина – задолженность местных теплокоммунэнерго на сумму 406 миллионов гривен.

      нафтогаз
      Где могут возникнуть проблемы по поставкам газа / Фото " Нафтогаза"

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Нафтогаз Тарифы на газ
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