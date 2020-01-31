Високі тарифи на тепло – не головна причина заборгованості, – експерт

Імовірність відключення тепла в багатьох населених пунктах через заборгованість дуже висока. Утім, вочевидь, таким чином теплокомуненерго намагаються активувати, щоб ті погасили борги.

Таку думку 24 каналу висловив експерт з енергетичних питань Дмитро Марунич.

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Згідно нормативній базі Нафтогаз має повне право відключити поставки тепла. Тому офіційно попереджає. Але чи відключать, побачимо. Не виключено, що це хід, аби теплокомуненерго сплатили борги. Тобто місцева влада повинна десь знайти гроші для погашення заборгованості,

– вважає Дмитро Марунич.

За словами експерта, проблема із заборгованістю за тепло не нова. На це є комплекс причин. Несвоєчасна оплата рахунків представниками теплокомуненерго. Умисні дії самого Нафтогазу, спрямовані на те, щоб не підписувати акти прийому-передачі з ТКЕ, коли там виникали розбіжності щодо обсягів поставок газу. Є розкрадання газу в окремих населених пунктах.

Високі тарифи на газ – не основний фактор у ситуації із заборгованістю за тепло. Ця проблема існує багато років, і її спеціально не вирішують. Скоріше навпаки. Нафтогаз навмисно не підписує акти прийому-передачі з теплокомуненерго. Створюються додаткові заборгованості, нараховуються пеня, штрафи,

– зазначає Марунич.

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Що відомо про теплокомуненерго-боржників

24 січня у "Нафтогазі" повідомляли, що проблеми з погашенням заборгованості мають тепловики у 30 містах України.

З того часу 19 з 37 проблемних тепловиків оплатили "Нафтогазу" всі борги за газ. На цих підприємствах проблем з постачанням газу не буде.

З 1 лютого "Нафтогаз" може припинити постачати газ у 16 населених пунктів України. Зокрема, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг. Причина – заборгованість місцевих теплокомуненерго на суму 406 мільйонів гривень.



Де можуть виникнути проблеми з постачання газу / Фото "Нафтогазу"