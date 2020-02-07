Высокие зарплаты не остановят коррупцию: мнение украинцев

79% опрошенных украинцев считает, что высокие зарплаты чиновников не способны полностью предотвратить коррупцию в стране.

В то же время большинство украинцев считают, что выплаты для топовых чиновников должны быть в пределах 31,6 тысячи гривен, говорится в исследовании Research & Branding Group.

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Украинцы согласны платить больше представителям исполнительной власти и топ-чиновникам, чем народным избранникам. Последним должны были бы платить 25,5 тысячи в месяц.



Возможно ли полностью предотвратить коррупцию на уровне топовых чиновников

Справка: Опрос проводился в период с 24 января по 2 февраля 2020 года. Опрошено 1804 респондентов по всей территории Украины за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

К слову, в начале января разразился скандал с зарплатами ряда чиновников. Согласно обнародованной декларации, министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 236 тысяч гривен. Руководители Минкульта – глава ведомства Владимир Бородянский и его заместители задекларировали общий размер декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен. Самую низкую зарплату в декабре – 76 тысяч гривен – получил премьер Гончарук.



