Високі зарплати не зупинять корупцію: думка українців

79% опитаних українців вважає, що високі зарплати чиновників не здатні повністю запобігти корупції в країні.

Водночас більшість українців вважають, що виплати для топових чиновників повинні бути у межах 31,6 тисячі гривень, йдеться у дослідженні Research & Branding Group.

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Українці згодні платити більше представникам виконавчої влади й топ-чиновникам, ніж народним обранцям. Останнім мали б платити 25,5 тисячі на місяць.



Чи можливо повністю запобігти корупцію на рівні топових чиновників

Довідка: Опитування проводилося у період з 24 січня по 2 лютого 2020 року. Опитано 1804 респонденти по всій території України за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, а також Криму.

До слова, на початку січня вибухнув скандал із зарплатами низки високопосадовців. Згідно з оприлюдненою декларацією, міністру економіки Тимофію Милованову в листопаді нарахували 236 тисяч гривень. Керівники Мінкульту – глава відомства Володимир Бородянський та його заступники задекларували загальний розмір грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень. Найнижчу зарплату у грудні – 76 тисяч гривень – отримав прем'єр Гончарук.



