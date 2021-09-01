Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, благодаря монобольшинству Рада принимает много решений, но несмотря на это есть постоянные попытки их "сбить".

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Олигархи влияют на Раду

В ответ на вопрос о том, как Кравчук оценивает влияние олигархов на украинский парламент, нардеп отметила, что оно является "высоким".

Например, по ее словам, в Верховной Раде "сбивали" экологические законы, которые обязывали определенные финансовые группы вкладывать на протяжении многих лет большие суммы в модернизацию своих производств.

Обратите внимание! Дмитрий Разумков ответил на заявление Алексея Данилова о том, что олигархи влияют на депутатов. Спикер призвал секретаря СНБО назвать этих народных избранников с трибуны парламента.

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Интервью с Евгенией Кравчук: смотрите видео

Закон об олигархах: коротко