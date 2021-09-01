Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, завдяки монобільшості Рада ухвалює багато рішень, але попри це є постійні намагання їх "збити".
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Олігархи впливають на Раду
У відповідь на запитання про те, як Кравчук оцінює вплив олігархів на український парламент, нардепка зазначила, що він є "високим".
Наприклад, за її словами, у Верховній Раді "збивали" екологічні закони, які зобов'язували певні фінансові групи вкладати впродовж багатьох років великі суми в модернізацію своїх виробництв.
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Інтерв'ю з Євгенією Кравчук: дивіться відео
Закон про олігархів: коротко
- Володимир Зеленський у червні вніс у Верховну Раду законопроєкт про статус олігарха в Україні.
- Парламент у липні підтримав у першому читанні ініційований президентом документ.
- Законопроєкт передбачає створення в Україні реєстру олігархів. Туди потраплять ті, хто відповідає щонайменше 3 із 4 передбачених критеріїв.
- Питання про внесення конкретної людини до реєстру розв'язуватиме Рада національної безпеки та оборони.
- Згідно з опитуванням КМІС, 56,4% українців переконані, що президентський законопроєкт не є загрозою для олігархів.