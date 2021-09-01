Розпочну з ключових завдань, які ми ставимо перед собою в середині України. Першим і найголовнішим є реалізація судової реформи, закон про яку ми з партнерами лобіювали в липні.

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Чому судова реформа є важливою

Судова реформа є критично важливою не лише для справедливості, а й для добробуту родини кожного з нас. Нагадаю, що основною перепоною для інвестицій в Україну є корупція в судах.

Іноземні інвестори просто відмовляються будувати в Україні нові підприємства, а отже й робочі місця. Усе через те, що вони потім потерпають від рейдерів або несправедливих "наїздів" з боку контролюючих органів чи недобросовісних конкурентів.

Навіщо вкладати в Україну з її, наприклад, Окружним адмінсудом Києва чи Печерським судом? Спокійніше створити завод у Польщі чи Угорщині.

Там, можливо, буде не так вигідно, як в Україні, але завод точно не заберуть рішенням чергового "судді Вовка". Немає інвестицій – немає нових підприємств. Немає нових підприємств – немає й нових робочих місць.

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Це означає, що частина українців взагалі не може знайти роботу, а іншим не світить збільшення зарплати. Навіщо працедавцеві її збільшувати, якщо працівнику все одно нікуди йти, адже нових робочих місць немає.

Шансу на ще одну спробу судової реформи не буде. Або під тиском суспільства влада втілить теперішню, або країна й далі житиме без справедливості та серйозних інвестицій. Це означає, що значить заможнішими ми не будемо точно.

Судді нехтують законом

Судова мафія вже почала блокувати цю реформу. Рада суддів затягує з делегуванням своїх представників до Етичної комісії, яка має очистити Вищу раду правосуддя.



Вища рада правосуддя мають очистити від недоброчесниз суддів / Фото ВРП

Тільки вдумайтесь – Рада суддів затягує з виконанням прямої норми закону. Судді нехтують законом. Хіба це не найкращий аргумент, аби очистити всю цю "шоблу". Переконаний, що і завдяки вашій увазі нам це вдасться.

Антикорупційна інфраструктура – пріоритет

Другий пріоритет Центру протидії корупції – захист і розвиток антикорупційної інфраструктури. Першочергово мовиться про контроль за обранням нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Офіс Президента намагається взяти під контроль цей конкурс. Незалежні члени комісії наприкінці серпня наголосили на спробах неприйнятного впливу на них.

Крім цього конкурсу, важливими будуть зміни в закон про Національне антикорупційне бюро, які забезпечать чесний відбір нового директора.

Важливо провести зміни, які гарантують чесний і прозорий конкурс на цю посаду. В іншому випадку це буде чергова клоунада з гарантованим призначенням людини від Банкової, як це було, наприклад, з конкурсом на посаду керівника Бюро економічної безпеки.

Там переміг головний податківець – Вадим Мельник. Про його перемогу експертам було відомо ще до початку конкурсу.



Вадим Мельник очолив Бюро економічної безпеки / Фото "РБК-Україна"

Які ще документи важливо ухвалити

Іншим нашим пріоритетом є закон про реформу Служби безпеки України. Ми хочемо отримати максимальні зміни – СБУ їх критично потребує. Поки ж підготовлений комітетом законопроєкт не є тією реформою СБУ, яку Володимир Зеленський і "Слуга народу" обіцяли виборцям.

Окрім цих пріоритетів, маємо ще багато поточних завдань в середині України. Наприклад, допомога колегам зі змінами в антимонопольному та екологічному секторах, відбиття атак на незалежні інституцій та переписування владою законів "під себе".

Завдання за межами України

Розкажу вам про завдання Центру протидії корупції за межами України – на глобальному рівні. Ми просуваємо механізм заборони в'їзду в США та Євросоюз для ворогів реформ та членів їхніх родин.

Коли такий інструмент запрацює, то, наприклад, члени Ради суддів і їхні родини не зможуть в'їжджати в цивілізований світ.

Також ми добиваємося розширення санкційного механізму США та ЄС проти корупціонерів, олігархів, а також агентів їхнього впливу.

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Ми хочемо спростити процедуру накладання таких санкцій, збільшити їхню ефективність і головне – розширити коло українських фігурантів під ними.

Ось такі зміни в Україні та за її межами ми в Центрі протидії корупції будемо просувати в цьому політичному сезоні. Сподіваюся, що завдяки й вашій увазі до цих змін нам усе вдасться.