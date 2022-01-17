Сообщение в ГСЧС поступило ориентировочно в 14:50 от одной из американских компаний. Они сообщили о травмированном туристе.

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Спасатели нашли травмированного туриста в Карпатах

Спасатели поисково-спасательного поста Яворник в 15:22 отправились на помощь туристу к горе Поп Иван.

Уже в 16:12 (говорится о 17 января – 24 канал) пострадавшего нашли,

– говорится в сообщении

Согласно обновленной информации, в 16:19 спасатели с пострадавшим пришли к месту дислокации поисково-спасательного поста Яворник на вершине горы Поп Иван. Однако из-за плохой погоды спасатели не могут помочь гражданину Польши спуститься с вершины. В частности, говорится, что там температура воздуха 13 градусов мороза и сильные порывы ветра. Его спуск запланирован на 18 января.

Обратите внимание! 17 января спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Карпатах и ​​призвали не подниматься в горы. Кое-где там густой туман и порывы ветра в среднем ориентировочно 15 – 20 метров в секунду.

Кратко о последних печальных инцидентах в зимних Карпатах

15 января 49-летняя женщина с 12-летним ребёнком пострадали в украинских Карпатах. Они поднимались на Говерлу, когда там сошла лавина. Оба уже госпитализированы в больницу в Яремче. Женщина травмировала позвоночник, а ребенок – руку.

15 января произошла трагедия во время восхождения на Говерлу. На вершину поднималась 32-летняя женщина и ее 34-летний жених с мамой. 57-летняя женщина поскользнулась и начала падать в обрыв. 32-летняя женщина рассказала, что ее будущая свекровь в тот день праздновала день рождения. К сожалению, от травм самая старшая туристка погибла.

10 января на горе Драгобрат на Закарпатье потерялись туристы, катавшиеся на лыжах. Причина – сильный туман. К счастью, они наткнулись на дом лесника и заночевали в нем. Утром путешественники позвонили по телефону спасателям.

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Полный текст публикации ГСЧС Украины

17 января в 14:50 на служебный телефон начальника 4-й специальной поисково-спасательной группы поступил телефонный звонок от одной из американских компаний, которая сообщила, что они получили уведомление о том, что по определенным координатам близ горы Поп Иван (ориентировочно 200 метров от вершины) на территории Закарпатской области травмировался иностранный турист.

Для оказания помощи пострадавшему вблизи горы Поп Иван в 15:22 направлены дежурные спасатели поисково-спасательного поста Яворник. В 16:19 спасатели с пострадавшим прибыли к месту несения службы ПСП Яворник на вершине горы Поп Иван. Из-за осложненных погодных условий спуск гражданина Польши с вершины горы Поп Иван запланирован на 18 января.