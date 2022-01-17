Повідомлення у ДСНС надійшло орієнтовно о 14:50 від однієї з американських компаній. Вони й повідомили про травмування туриста.

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Рятувальники знайшли травмованого туриста у Карпатах

Рятувальники пошуково-рятувального поста Явірник о 15:22 вирушили на допомогу туристу до гори Піп Іван.

Вже о 16:12 (мовиться про 17 січня – 24 канал) постраждалого знайшли,

– мовиться у повідомленні

Згідно з оновленою інформацією, о 16:19 рятувальники з постраждалим прийшли до місця дислокації пошуково-рятувального поста Явірник на вершині горі Піп Іван. Проте через погану погоду рятувальники не можуть допомогти громадянину Польщі спуститись з вершини. Зокрема мовиться, що там температура повітря 13 градусів морозу та сильні пориви вітру. Його спуск запланували на 18 січня.

Зверніть увагу! 17 січня рятувальники попередили про погіршення погодних умов у Карпатах та закликали не підніматись в гори. Подекуди там густий туман та пориви вітру в середньому орієнтовно 15 – 20 метрів за секунду.

Коротко про останні сумні інциденти у зимових Карпатах

15 січня 49-річна жінка з 12-річною дитиною постраждали в українських Карпатах. Вони піднімалися на Говерлу, коли там зійшла лавина. Обох вже госпіталізували у лікарню в Яремче. Жінка травмувала хребет, а дитина – руку.

15 січня трапилась трагедія під час сходження на Говерлу. На вершину піднімались 32-річна жінка та її 34-річний наречений з мамою. 57-річна жінка послизнулась та почала падати в обрив. 32-річна жінка розповіла, що її майбутня свекруха у той день святкувала день народження. На жаль, від травм найстаріша туристка загинула.

10 січня на горі Драгобрат, що на Закарпатті, загубилися туристи, які каталися на лижах. Причина – сильний туман. На щастя, вони натрапили на будинок лісника й заночували у ньому. Зранку мандрівники зателефонували рятувальникам.

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Повний текст публікації ДСНС України

17 січня о 14:50 на службовий телефон начальника 4-ї спеціальної пошуково-рятувальної групи надійшов телефонний дзвінок від однієї з американських компаній, яка повідомила, що вони отримали повідомлення про те, що за визначеними координатами поблизу гори Піп Іван (орієнтовно 200 метрів від вершини) на території Закарпатської області травмувався іноземний турист.

Для надання допомоги постраждалому поблизу горі Піп Іван о 15:22 направлено чергових рятувальників пошуково-рятувального поста Явірник. О 16.19 рятувальники з постраждалим прибули до місця несення служби ПРВ Явірник на вершині горі Піп Іван. Через ускладнені погодні умови спуск громадянина Польщі з вершини гори Піп Іван заплановано на 18 січня.