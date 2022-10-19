К счастью, во время контрнаступательной операции ВСУ в Херсонской области населенный пункт удалось освободить. А его жители, которые своими глазами увидели все эти ужасы, поделились своими историями. Одну из них опубликовал в сети президент Владимир Зеленский.

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Оккупанты разрушили поселок

Российские военные регулярно поливали огнем поселок Высокополье Херсонской области. Да и самим местным жителям пришлось жить бок о бок с теми, кто убивал и калечил их соседей и знакомых. Алла, одна из местных жителей, поделилась своими страхами.

Так было страшно. Мы уходили, все время боялись, чтобы в спину не стреляли. Потому что шли только мы: я, мой муж, два велосипеда, мой папа и мама в инвалидном кресле,

– рассказала она.

Алла из Высокополья рассказала, как боялась с родными оккупантов: видео

Женщина также показала уничтоженный оккупантами дом. Она заметила, что в нем выросли ее дети. Но теперь, говорит Алла, сюда некому возвращаться.

Еще один мужчина добавил, что очень радуется, что удалось выбить оккупантов. Ведь теперь "мы свободны", – подчеркнул он.

Как отметил президент, оккупанты после себя оставляют только боль, разруху и потери. Так, до полномасштабного вторжения Высокополье, которое удалось освободить в сентябре, насчитывало 4 тысячи жителей, из которых осталось всего 200. И, к сожалению, за время оккупации, враг унес жизни по меньшей мере 13 высокопольчан.

Россияне терроризировали горожан

Напомним, что в конце августа украинские спецслужбы поделились информацией о Высокополье. Источники рассказали, что в поселке оккупанты устроили тотальный террор. Жителей пытали и убивали, устраивали массовые репрессии.

Захватчики буквально с цепи сорвались. На фоне собственной безнаказанности они начали совершать еще более жестокие преступления. Они искали каких-то "диверсантов" среди местного населения, а также украинских активистов. Враги хватали женщин, грабили все, что могли.

А уже 4 сентября в сети выложили трогательное видео. На нем защитники Украины идут по улицам Высокополья и объявляют, что его удалось освободить из-под оккупации. Жители со слезами на глазах встретили тех, кто спас их от врага.

Достойно внимания – на освобожденные территории Херсонщины возвращается жизнь: смотрите видео