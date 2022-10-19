На щастя, під час контрнаступальної операції ЗСУ на Херсонщині населений пункт вдалося звільнити. А його мешканці, котрі на власні очі побачили усі ці жахіття, поділилися своїми історіями. Одну з них опублікував у мережі президент Володимир Зеленський.

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Окупанти зруйнували селище

Російські військові регулярно поливали вогнем селище Високопілля, що на Херсонщині. Та й самим місцевим мешканцям довелося жити пліч-о-пліч з тими, хто вбивав і калічив їхніх сусідів і знайомих. Алла, одна з місцевих мешканців, поділилася своїми страхами.

Так страшно було. Ми йшли, весь час боялися, щоб у спину не стріляли. Тому що йшли лише ми: я, мій чоловік, два велосипеди, мій тато і мама в інвалідному кріслі,

– розповіла вона.

Алла з Високопілля розповіла, як боялася з рідними окупантів: відео

Жінка також показала понищений окупантами будинок. Вона зауважила, що в ньому виросли її діти. Але тепер, каже пані Алла, сюди нікому повертатися.

Ще один чоловік додав, що дуже тішиться, що вдалося вибити окупантів. Адже тепер "ми вільні", – наголосив він.

Як зазначив президент, окупанти по собі залишають лише біль, розруху та втрати. Так, до повномасштабного вторгнення Високопілля, яке вдалося звільнити у вересні, налічувало 4 тисяч мешканців, з яких залишилися лише 200. І, на жаль, за час окупації, ворог забрав життя щонайменше 13 високопільчан.

Росіяни тероризували містян

Нагадаємо, що наприкінці серпня українські спецслужби поділилися інформацією щодо Високопілля. Джерела розповіли, що у селищі окупанти влаштували тотальний терор. Мешканців катували та вбивали, влаштовували масові репресії.

Загарбники буквально з ланцюга зірвалися. На фоні власної безкарності вони почали чинити ще жорстокіші злочини. Вони шукали якихось "диверсантів" серед місцевого населення, а також українських активістів. Вороги хапали жінок, грабували все, що лиш могли.

А вже 4 вересня у мережі виклали зворушливе відео. На ньому захисники України йдуть вулицями Високопілля та оголошують, що його вдалося звільнити з-під окупації. Мешканці зі слізьми на очах зустріли тих, хто врятував їх від ворога.

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