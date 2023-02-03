Высокоточные ракеты и ПВО: США объявили новый пакет военной помощи для Украины
Источник:AFP
США в пятницу, 3 февраля, объявили очередной пакет военной помощи Украины. Общая стоимость пакета составляет более 2 миллиардов долларов.
В Министерстве обороны США объявили, что новый пакет военной помощи в Украине составляет 2,175 миллиарда долларов. Он включает в себя две системы ПВО Hawk и высокоточные ракеты.
Обратите внимание Снабжение американских дальнобойных снарядов в Украину может занять 9 месяцев, – Bloomberg
Какое оружие вошло в новый пакет помощи от США
Украинский журналист Остап Ярыш сообщил, что часть оружия из собственных запасов США, а другая – заказ у производителя. Ярыш также обнародовал полный список вооружения в новом пакете помощи.
Оружие, которое США решили передать Украине
- дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
- дополнительные 120-мм минометные снаряды;
- 190 пулеметов для борьбы с дронами;
- 181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP);
- 250 систем Javelin;
- 2 тысячи противотанковых ракет;
- противопехотные мины Claymore;
- зимнее снаряжение;
- два комплекса ПВО HAWK;
- зенитное оружие и боеприпасы;
- оборудование для интеграции западных радаров, ракет и ПВО в украинскую систему ПВО;
- оборудование для поддержки украинской системы ПВО;
- средства для борьбы с дронами;
- четыре радара;
- 20 радаров для защиты от минометных обстрелов, запчасти для других радаров;
- беспилотники Puma;
- высокоточные ракеты;
- медикаменты;
- оборудование для защищенных коммуникаций и т.д.
Украина получит ракеты GLSDB
Представитель Пентагона Пэт Райдер во время брифинга в Вашингтоне сообщил, что пакет включает высокоточные ракеты GLSDB с дальностью действия до 150 километров.
Да, действительно, в рамках этого пакета мы предоставим Украине бомбы GLDSB (наземные бомбы малого диаметра – 24 Канал). Это поможет Украине нанести удар на большие расстояния и позволит проводить операции по обороне страны и вернуть оккупированные территории,
– сказал Райдер.
Он анонсировал также дальнейшую помощь, которая поможет Украине быть эффективной на поле боя.
"Сегодняшний пакет помощи включает в себя критически важные системы противовоздушной защиты, которые помогут Украине защитить своих людей, а также бронированные машины и дополнительное оборудование, включая противотанковые комплексы Javelin, артиллерийские боеприпасы и ракет для систем HIMARS", – сказал он.
В Пентагоне сообщили, что список содержит больше боеприпасов для ракетных систем HIMARS, позволивших украинским силам поражать цели по российским линиям, больше подразделений ПВО и бронетехники.
Часть поставки на 1,725 миллиарда долларов будет профинансирована из фонда, известного как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), позволяющего администрации Байдена заказывать новое вооружение у производителей, а не изымать его из запасов Пентагона.Обратите внимание. С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную помощь уже более чем на 29 миллиардов долларов.