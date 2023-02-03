Высокоточные ракеты и ПВО: США объявили новый пакет военной помощи для Украины

США в пятницу, 3 февраля, объявили очередной пакет военной помощи Украины. Общая стоимость пакета составляет более 2 миллиардов долларов.

В Министерстве обороны США объявили, что новый пакет военной помощи в Украине составляет 2,175 миллиарда долларов. Он включает в себя две системы ПВО Hawk и высокоточные ракеты.

Обратите внимание Снабжение американских дальнобойных снарядов в Украину может занять 9 месяцев, – Bloomberg

Какое оружие вошло в новый пакет помощи от США

Украинский журналист Остап Ярыш сообщил, что часть оружия из собственных запасов США, а другая – заказ у производителя. Ярыш также обнародовал полный список вооружения в новом пакете помощи.

Оружие, которое США решили передать Украине

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;

дополнительные 120-мм минометные снаряды;

190 пулеметов для борьбы с дронами;

181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP);

250 систем Javelin;

2 тысячи противотанковых ракет;

противопехотные мины Claymore;

зимнее снаряжение;

два комплекса ПВО HAWK;

зенитное оружие и боеприпасы;

оборудование для интеграции западных радаров, ракет и ПВО в украинскую систему ПВО;

оборудование для поддержки украинской системы ПВО;

средства для борьбы с дронами;

четыре радара;

20 радаров для защиты от минометных обстрелов, запчасти для других радаров;

беспилотники Puma;

высокоточные ракеты;

медикаменты;

оборудование для защищенных коммуникаций и т.д.

Украина получит ракеты GLSDB

Представитель Пентагона Пэт Райдер во время брифинга в Вашингтоне сообщил, что пакет включает высокоточные ракеты GLSDB с дальностью действия до 150 километров.

Да, действительно, в рамках этого пакета мы предоставим Украине бомбы GLDSB (наземные бомбы малого диаметра – 24 Канал). Это поможет Украине нанести удар на большие расстояния и позволит проводить операции по обороне страны и вернуть оккупированные территории,

– сказал Райдер.

Он анонсировал также дальнейшую помощь, которая поможет Украине быть эффективной на поле боя.

"Сегодняшний пакет помощи включает в себя критически важные системы противовоздушной защиты, которые помогут Украине защитить своих людей, а также бронированные машины и дополнительное оборудование, включая противотанковые комплексы Javelin, артиллерийские боеприпасы и ракет для систем HIMARS", – сказал он.

В Пентагоне сообщили, что список содержит больше боеприпасов для ракетных систем HIMARS, позволивших украинским силам поражать цели по российским линиям, больше подразделений ПВО и бронетехники.

Часть поставки на 1,725 миллиарда долларов будет профинансирована из фонда, известного как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), позволяющего администрации Байдена заказывать новое вооружение у производителей, а не изымать его из запасов Пентагона.

. С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную помощь уже более чем на 29 миллиардов долларов.