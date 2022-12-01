Boeing хочет поставлять Украине высокоточные снаряды GLSDB: на что способно это оружие

Компания Boeing предложила Пентагону поставлять Украине высокоточные снаряды GLSDB. Они не являются ноу-хау, поскольку компания создала их на базе готовых решений.

Таким образом, Boeing изготовил высокоточное оружие с дальностью поражения до 160 километров. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Что сделал Boeing

Всем известно, что HIMARS является высокоточной дальнобойной системой, использующей ракеты GMLRS. До их разработки еще в 1980-х годах использовались неуправляемые реактивные снаряды М26, типа тех, которые украинцы используют от систем "Ураган".

Специалисты компании забрали боевую часть М26, а вместо нее к твердотопливному двигателю подсоединили малокалиберную высокоточную бомбу. Задача снаряда – вывести эту бомбу на высоту в несколько десятков километров, а после этого она отсоединяется и направляется к цели.

Благодаря этому и достигается дальность поражения от 160 километров,

– объяснил военный эксперт.

Малокалиберная бомба к снаряду уже существует, она была разработана в начале 2000-х годов, то есть это готовое серийное изделие. К тому же ракета М26 имеется в наличии на хранении в большом количестве. Так, в Boeing просто объединили два готовых решения.

Кроме того, преимуществом GLSDB является то, что они могут использоваться непосредственно из реактивных артиллерийских систем HIMARS и М270.

Почему Boeing заинтересован в поставке Украине снарядов

Boeing обратился с предложением к Пентагону по поставкам Украине GLSDB. Дело в том, что компания действительно в этом серьезно заинтересована, ведь таким образом сможет получить отметку в буклете для своего вооружения, что его эффективность использования доказана на поле боя. Это очень важно для потенциального покупателя.

Одно дело, когда кто-то печатает какие-нибудь буклеты или снимает красивые видео, а другое – когда реальная эффективность оружия доказана на практике, поэтому Boeing максимально заинтересован. Вероятно, что в этом будет заинтересован и Пентагон,

– заметил Катков.

По его словам, получение отметки, что эффективность вооружения доказана в бою, влияет на контракты. Так, недавно Норвегия закупила польский ПЗРК Piorun, активно используемый в Украине. Польский ПЗРК обошел в тендере Stinger, который также используется в Украине, но имеет более высокую стоимость.

Катков рассказал, что известно о снарядах GLSDB: смотрите видео

Может ли GLSDB стать альтернативой ATACMS

Современные версии баллистических ракет ATACMS имеют дальность до 300 километров. Это приближает их к границе оперативно-ракетного комплекса, то есть они могут использоваться для поражения мощных стационарных целей, защищенных складов боеприпасов и пунктов управления.

GLSDB имеет радиус поражения до 160 километров, а также меньшую мощность боевой части миниатюрной бомбы. В то же время это компенсируется точностью и возможностью массового пуска.

"Но разницу в дальности почти в два раза никак не покрыть. Это отдельный вид вооружения и для него будет огромное количество целей, которые он поразит", – подчеркнул военный эксперт.