Высший совет правосудия назначил членов комиссии, которые выберут состав ККС

Первый состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей, Высший совет правосудия назначил 17 сентября. Туда вошли 6 человек.

Пресс-служба сообщила, что Высший совет правосудия приветствует скорейший запуск работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Сейчас ситуация с массовыми увольнениями судей и дефицитом кадров вызывает беспокойство.

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В первый состав конкурсной комиссии вошли:

Роберт Брукхейсен – экс-спецпрокурор прокуратуры Нидерландов (отдел по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах)

Тед Зажечни – судья федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван (Канада) в отставке;

Стивен Маркмен – глава Верховного суда штата Мичиган в отставке;

Верланов Сергей Николаевич – судья Киевского апелляционного суда;

Мезенцев Евгений Игоревич – заместитель председателя Шестого апелляционного административного суда;

Мищенко Иван Сергеевич – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Детали от Шабунина

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отметил, что ни один из кандидатов не прошел проверку на добропорядочность от Этического совета. Совет судей и его глава Богдан Монич проигнорировали прямую норму закона.

В конкурсную комиссию ВККС Совет судей делегировал 3 представителей, двое из которых откровенно зашкваренные Виталий Шабунин Глава правления Центра противодействия коррупции

Он выделил Мезенцева и Мищенко.

Мезенцев: скандалы с Онищенко и Суркисом

По словам Шабунина, Мезенцев сделал стремительную карьеру во времена экс-президента-беглеца Виктора Януковича. В то же время даже после Революции Достоинства судья принимал ряд сомнительных решений.

В частности, Мезенцев входил в состав коллегии судей, которая решила, что нардеп-беглец Александр Онищенко не скрывался от следствия, а только принял участие в международных конных соревнованиях.

Также Мезенцев принимал сомнительные решения по делу "Приватбанка". Еще в 2017 году он поддержал решение, которое признавало Игоря Суркиса несвязанным с Игорем Коломойским и обязывало взыскать с банка миллиард в его пользу.

Кроме того, Мезенцев публично выступил против проекта Антикоррупционной стратегии.

Мищенко: скандал со скрытыми доходами

Общественный совет добропорядочности сообщал, что во время конкурса в Верховный Суд Мищенко вероятно скрывал доходы, которые получал от адвокатской деятельности.

Он занимал должность партнера юридической компании "Трастед Едвайзерс" и заработал за 5 лет только 177 879 гривен. В то же время сэкономить удалось 70 тысяч долларов.

"Общественный совет добропорядочности обращал внимание на возможное использование фирмой Мищенко схемы по вмешательству в систему распределения дел между судьями, однако ВККС проигнорировала эту информацию и рекомендовала назначить Мищенко в Верховный Суд", – подчеркнул Шабунин.