Об этом пишет сообщили в Центре противодействия коррупции.

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ВСП уволил судью Тандыра

Судья Макаровского суда Тандыр уверял, что ничего не нарушил, не избегал прохождения теста на состояние алкогольного опьянения, находился в шоковом состоянии и тому подобное.

Впрочем, докладчик по делу Олег Кандзюба предложил отклонить жалобу судьи на решение об увольнении. Такое решение единогласно поддержали все члены ВСП.

Так, Тандыра наказали увольнением. В Центре противодействия коррупции отметили, что он еще может обжаловать это решение в Большой палате Верховного Суда.

Там отметили, что со времени совершения резонансного ДТП прошло более года, все это время Тандыр получал судейское вознаграждение. Теперь эти выплаты должны прекратить.

Напомним, в конце мая 2023 года судья Алексей Тандыр, находясь за рулем автомобиля, сбил нацгвардейца на блокпосту. К сожалению, от полученных травм парень погиб на месте.

Добавим, что в этом году в мае судьи Алексею Тандыру продлили меру пресечения. Он будет находиться под стражей до 21 июля 2024 года без возможности внесения залога.