Высший совет правосудия саботирует судебную реформу: как причастен Офис Президента

Высший совет правосудия продолжает саботировать судебную реформу, в частности – игнорируя требование участия международных экспертов в отборе новых судей.

Об этом в видеоблоге "Политическая кухня" рассказала журналистка Анна Калюжная.

К теме: Крест на судебной реформе Зеленского: возмутительные решения и назначения

"Одним из этапов судебной реформы в Украине был отбор нового состава Высшей квалифкомиссии судей – органа, который переаттестирует все инстанции судейского корпуса и набирает новых судей на вакантные должности. А таких в Украине – несколько тысяч. Предварительный состав Рада "слуг народа" уволила, а треть состава должна быть за делегатами от международных организаций. У них должен был быть бы решающий голос. Но Высший совет правосудия (ВСП) сказал "нет", – пояснила журналистка.

В результате, продолжила Калюжная, международники написали, что закон говорит другое и они приедут – но только будут играть по определенным "слугами народа" правилам. ВСП же обвинили международников в срыве процесса.

Сейчас все дедлайны пройдены, то есть ВСП просто проигнорировали реформаторский законопроект, который приняли "слуги" по представлению Зеленского. Будто продлили срок подачи кандидатур от международников, а на самом деле ждут, когда Конституционный суд отменит и эту реформу, о чем открыто пишут на своем сайте,

– отметила Калюжная.

Она добавила, что профильному комитету Рады было известно о том, что Высший совет правосудия просто таки исказил их закон, чтобы отпугнуть от него международников. Общественные активисты, которые уже не первый год следили за ходом судебных реформ, говорили Раде и президенту, что если не разогнать этот состав ВРУ и поручить им проведение очистки себя же, они заблокируют и нивелируют процесс.

И еще одно, в Офисе Президента за изменения в системе правосудия отвечает заместитель главы ОП Андрей Смирнов. Что-то я не слышала от него публичных требований к Высшему совету прекратить саботаж. И я даже понимаю, почему. Потому что очень маловероятно, что этот "ступор" случился без доброй воли из Офиса. И знаете, что самое интересное. В профильном комитете не уверены, что изменения в законе оставят международников в процессе,

– подытожила журналистка.

Подробнее о чистке ВСП и саботаже органа читайте здесь: Полнейший игнор: Высший совет правосудия "забил" на судебную реформу Зеленского

Чем известен Андрей СмирновАндрей Смирнов – друг юриста Януковича Андрея Портнова, товарищ главного редактора-беглеца из "Страна.UA" Игорь Гужвы, который скрывается в Австрии из-за обвинения в вымогательстве денег. А еще адвокат лидера фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, которого судят за сепаратизм. Ну и министра времен Януковича Елены Лукаш – ее обвиняют в экономических преступлениях.





Андрей Смирнов

Видео полного видеоблога "Политическая кухня" Анны Калюжной за 22 февраля 2020