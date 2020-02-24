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      Высший совет правосудия саботирует судебную реформу: как причастен Офис Президента

      - Читати новину українською
      Андрей Смирнов / thebabel

      Высший совет правосудия продолжает саботировать судебную реформу, в частности – игнорируя требование участия международных экспертов в отборе новых судей.

      Об этом в видеоблоге "Политическая кухня" рассказала журналистка Анна Калюжная.

      К теме: Крест на судебной реформе Зеленского: возмутительные решения и назначения

      "Одним из этапов судебной реформы в Украине был отбор нового состава Высшей квалифкомиссии судей – органа, который переаттестирует все инстанции судейского корпуса и набирает новых судей на вакантные должности. А таких в Украине – несколько тысяч. Предварительный состав Рада "слуг народа" уволила, а треть состава должна быть за делегатами от международных организаций. У них должен был быть бы решающий голос. Но Высший совет правосудия (ВСП) сказал "нет", – пояснила журналистка.

      В результате, продолжила Калюжная, международники написали, что закон говорит другое и они приедут – но только будут играть по определенным "слугами народа" правилам. ВСП же обвинили международников в срыве процесса.

      Сейчас все дедлайны пройдены, то есть ВСП просто проигнорировали реформаторский законопроект, который приняли "слуги" по представлению Зеленского. Будто продлили срок подачи кандидатур от международников, а на самом деле ждут, когда Конституционный суд отменит и эту реформу, о чем открыто пишут на своем сайте,
      – отметила Калюжная.

      Она добавила, что профильному комитету Рады было известно о том, что Высший совет правосудия просто таки исказил их закон, чтобы отпугнуть от него международников. Общественные активисты, которые уже не первый год следили за ходом судебных реформ, говорили Раде и президенту, что если не разогнать этот состав ВРУ и поручить им проведение очистки себя же, они заблокируют и нивелируют процесс.

      И еще одно, в Офисе Президента за изменения в системе правосудия отвечает заместитель главы ОП Андрей Смирнов. Что-то я не слышала от него публичных требований к Высшему совету прекратить саботаж. И я даже понимаю, почему. Потому что очень маловероятно, что этот "ступор" случился без доброй воли из Офиса. И знаете, что самое интересное. В профильном комитете не уверены, что изменения в законе оставят международников в процессе,
      – подытожила журналистка.

      Подробнее о чистке ВСП и саботаже органа читайте здесь: Полнейший игнор: Высший совет правосудия "забил" на судебную реформу Зеленского

      Чем известен Андрей СмирновАндрей Смирнов – друг юриста Януковича Андрея Портнова, товарищ главного редактора-беглеца из "Страна.UA" Игорь Гужвы, который скрывается в Австрии из-за обвинения в вымогательстве денег. А еще адвокат лидера фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, которого судят за сепаратизм. Ну и министра времен Януковича Елены Лукаш – ее обвиняют в экономических преступлениях.

      смірнов
      Андрей Смирнов

      Видео полного видеоблога "Политическая кухня" Анны Калюжной за 22 февраля 2020

       

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости политики Высший совет правосудия Судьи Реформы Офіс Президента
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