Вища рада правосуддя саботує судову реформу: як причетний Офіс Президента

Вища рада правосуддя продовжує саботувати судову реформу, зокрема – ігноруючи вимогу участі міжнародних експертів у відборі нових суддів.

Про це у відеоблозі "Політична кухня" розповіла журналістка Анна Калюжна.

До теми: Хрест на судовій реформі Зеленського: обурливі рішення та призначення

"Одним із етапів судової реформи в Україні був відбір нового складу Вищої кваліфкомісії суддів – органу, який переатестовує всі інстанції суддівського корпусу і набирає нових суддів на вакантні посади. А таких в Україні – кілька тисяч. Попередній склад Рада "слуг народу" звільнила, а третина складу мала бути за делегатами від міжнародних організацій. У них мав бути б вирішальний голос. Але Вища рада правосуддя (ВРП) сказала "ні", – пояснила журналістка.

В результаті, продовжила Калюжна, міжнародники написали, що закон каже інше і вони приїдуть – але лише грати за визначеним "слугами народу" правилам. ВРП ж звинуватили міжнародників у зриві процесу.

Зараз всі дедлайни пройдено, тобто ВРП просто проігнорували реформаторський законопроєкт, який ухвалили "слуги" за поданням Зеленського. Ніби продовжили термін подачі кандидатур від міжнародників, а насправді ж чекають, коли Конституційний суд скасує і цю реформу, про що відкрито пишуть на своєму сайті,

– наголосила Калюжна.

Вона додала, що профільному комітету Ради було відомо про те, що Вища рада правосуддя просто таки перекрутила їх закон, аби відлякати від нього міжнародників. Громадські активісти, які вже не перший рік стежили за ходом судових реформ, говорили Раді і президенту, що якщо не розігнати цей склад ВРП і доручити їм проведення очищення себе ж, вони заблокують і знівелюють процес.

І ще одне, в Офісі Президента за зміни у системі правосуддя відповідає заступник голови ОП Андрій Смирнов. Щось я не чула від нього публічних вимог до Вищої ради припинити саботаж. І я навіть розумію, чому. Бо дуже малоімовірно, що цей "ступор" стався без доброї волі з Офісу. І знаєте, що найцікавіше. У профільному комітеті не впевнені, що зміни до закону залишать міжнародників в процесі,

– підсумувала журналістка.

Детальніше про чистку ВРП і саботаж органу читайте тут: Цілковитий ігнор: Вища рада правосуддя "забила" на судову реформу Зеленського

Чим відомий Андрій СмирновАндрій Смирнов – друг юриста Януковича Андрія Портнова, товариш головного редактора-втікача зі "Страна.UA" Ігоря Гужви, який переховується в Австрії через звинувачення у вимаганні грошей. А ще адвокат лідера фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова, якого судять за сепаратизм. Ну і міністра часів Януковича Олени Лукаш – її звинувачують в економічних злочинах.





Андрій Смирнов

Відео повного відеоблогу "Політична кухня" Анни Калюжної за 22 лютого 2020