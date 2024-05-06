Политолог Николай Давидюк сказал 24 Каналу, что россияне демонстрируют свою примитивную низость и интеллектуальную пустоту. К тому же часть техники, которую стащили в Москву, является австрийской, и она никогда не была на территории Украины.
К теме Удар по импорту газа и "теневому флоту": что может быть в 14 санкционном пакете ЕС в отношении России
Можно только "порадоваться" за россиян
Давидюк предположил, что наверняка эту трофейную технику "покупали" по всей Европе.
Для того чтобы потешить униженную нацию, Владимиру Путину нужно хоть какие-то "погремушки" демонстрировать россиянам,
– отметил политолог.
Сейчас Россия пришла к точке, когда она уже стала, по его словам, Северной Кореей.
Можно что угодно показывать и говорить, что это "божья роса". После убийства Навального, после так называемых "выборов" президента и т.д., Россия уже ничем не отличается от Северной Кореи. Это точка прибытия для Путина. Начинали с России времен Бориса Ельцина, когда хотели дружить с Великобританией, Италией, Францией, а сегодня пришли к точке, когда Россия – это типичная Северная Корея,
– подчеркнул Николай Давидюк.
Сегодня, по его мнению, можно только "порадоваться" за россиян. Россия – маргинальное государство, младший партнер Китая, который Пекин будет использовать как в свое время Советский Союз использовал сам Китай.
"Россия сегодня идет по пути уничтожения любого потенциала. Китай ее замещает в Африке, в Европе", – уверен политолог.
Что происходит в России: важное
- Китай снизил экспорт в Россию впервые за два года. Это произошло из-за вторичных санкций со стороны США. Так, в марте 2024 года экспорт из Китая в Россию сократился на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м.
- Также банки Китая отказываются принимать платежи в юанях из России. В частности так поступил крупнейший банк страны – ICBC. К этим действиям присоединились и другие китайские банковские учреждения: China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou и Bank of China. Этот процесс начался в конце марта, когда 80% транзакций начали возвращаться отправителям.
- Кроме того, один из крупнейших банков Турции – DenizBank – почти перестал открывать счета россиянам. Это коснулось даже россиян, имеющих вид на жительство и пропиской в Турции. Однако DenizBank сделал исключение для клиентов, которые имеют депозит от 100 тысяч долларов.