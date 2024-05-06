Політолог Микола Давидюк сказав 24 Каналу, що росіяни демонструють свою примітивну ницість та інтелектуальну пустоту. До того ж частина техніки, яку стягнули до Москви, є австрійською, і вона ніколи не була на території України.

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Можна тільки "порадіти" за росіян

Давидюк припустив, що напевно цю трофейну техніку "купляли" по всій Європі.

Для того, щоб потішити принижену націю, Владіміру Путіну потрібно хоч якісь "брязкальця" демонструвати росіянам,

– зазначив політолог.

Зараз Росія прийшла до точки, коли вона вже стала, за його словами, Північною Кореєю.

Можна будь-що показувати і говорити, що це "божа роса". Після вбивства Навального, після так званих "виборів" президента тощо, Росія вже нічим не відрізняється від Північної Кореї. Це точка прибуття для Путіна. Починали з Росії часів Бориса Єльцина, коли хотіли дружити з Великою Британією, Італією, Францією, а сьогодні прийшли до точки, коли Росія – це типова Північна Корея,

– наголосив Микола Давидюк.

Сьогодні, на його думку, можна тільки "порадіти" за росіян. Росія – маргінальна держава, молодший партнер Китаю, який Пекін буде використовувати як свого часу Радянський Союз використовував сам Китай.

"Росія сьогодні йде шляхом знищення будь-якого потенціалу. Китай її заміщає в Африці, в Європі", – впевнений політолог.

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