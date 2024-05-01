Росіяни одразу кинулись розглядати західну зброю, тому силовики встановили загородження. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що пропагандисти радітимуть цій новині ще приблизно 2 тижні.

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Який пропагандистський ефект матиме виставка

Люди масово зібралися на площі, щоб оглянути техніку та з нею сфотографуватися. Вони знімали відео, робили фото. Але цікава особливість полягає в тому, що людей не підпускали близько, дивитися на все вони могли тільки через загородження.

Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, бояться, що розтягнуть на запчастини чи на сувеніри,

– сказав Іван Ступак.

До речі, це пояснення того, чому США тривалий час не передавали в Україну танки M1 Abrams. Вони знімали з них дуже чутливе обладнання, броню зі збідненого урану. Тобто дійсно побоювалися ситуації, що росіяни захоплять танки, а тоді разом з китайцями отримають доступ до секретних американських розробок.

Тож Україна отримала танки з базовою комплектацію, нічого екстраординарного у них не було.

Що тепер робитимуть росіяни? Ну можна було б ще поставити фігурки картонного Зеленського, картонного Байдена й плювати в них – це буде така російська забава, народ буде в захваті,

– пожартував Ступак.

Насправді це єдине, що можуть зробити росіяни напередодні інавгурації Путіна, адже інших помітних успіхів у них немає. Звісно по всіх федеральних каналах транслюватимуть програми про "силу російського духу та російської зброї". А щоб ще більше принизити західні розробки, окупанти навіть пошкодили гармату німецького танку Leopard.

"Вони намагалися понизити її відносно горизонту, щоб так виглядав більш принизливо. Напевно, ці пропагандистські мотиви ще кілька тижнів гулятимуть мережею, а росіяни отримуватимуть від цього задоволення", – підсумував колишній співробітник СБУ.

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