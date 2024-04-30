Зокрема, у 7 регіонах Сибіру почалися лісові пожежі. Вони охопили понад 40 тисяч гектарів лісу.

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Росія у вогні

Як зазначили у виданні "Сибір. Реалії", за даними держпідприємства "Авіалісоохорона", зараз у регіоні 41 пожежа охопила ліси загальною площею 40 374 гектарів. Найскладніша ситуація в Єврейській автономній області (ЄАО) та Хабаровському краї.

Відомо, що у ЄАО ще 25 квітня виявили велику лісову пожежу у важкодоступній місцевості, і до сьогодні вогонь пройшов майже 18,5 тисячі гектарів. Щоб зупинити вогонь місцева влада залучила федеральний резерв сил із "Авіалісоохорони", пожежу до 29 квітня змогли локалізувати.

У Хабаровському краї вогонь у 14 муніципалітетах поширився майже на 22 тисячі гектарів.

Також в полоні вогню опинилася столиця Бурятії. Так, околиці Улан-Уде і його передмістя охоплені вогнем, про що повідомляли російські ЗМІ та телеграм-канали.

Пожежа пов'язана з тим, що в Бурятії горить понад 100 гектарів лісу, Через сильний вітер пожежа дійшла до столиці Бурятії – Улан-Уде, а потім перекинулася на споруди в передмісті. Влада міста тоді оголосила евакуацію населення в одному з районів. Наразі про постраждалих не повідомлялося.

Пожежа в околиці Улан-Уде: дивіться відео

Сильні пожежі в передмісті столиці Бурятії: дивіться відео

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

Міський голова міста Улан-Уде, в якому спалахнуло щонайменше 5 пожеж, повідомляв також про порушення в електропостачанні, пошкодження кабелів, парканів, комунікацій та зупинок через сильний вітер.

Бурятія у вогні: дивіться відео

Сильний вітер під час пожежі в Бурятії: дивіться відео

Зазначалося, що загалом площа пожеж, яка з'являлася у місті та передмісті, становила 3 000 квадратних метрів.

Згодом в російському МНС заявили, що площа пожежі у Бурятії збільшилася до 10 тисяч квадратних метрів, а вогонь поширився на 20 будинків та господарських споруд.

Ліквідовують пожежу: дивіться відео

Через близько пів години опублікували інформацію, що співробітники МНС Росії локалізували пожежу у Бурятії.

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