Боеприпасы нового образца мало чем отличаются от советских. Единственным существенным изменением стала замена некоторых металлических деталей корпуса на пластиковые.

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Противопехотная мина ВНП-50

Современная украинская версия советской противопехотной мины МОН-50 отличается только пластиковым корпусом. Из характеристик МОН-50 известно, что это – легкая противопехотная мина направленного действия. При взрыве она выбрасывает плотный поток обломков в определенном направлении. Весит боеприпас два килограмма, 700 грамм из которых – это взрывчатка.

Поражающие элементы в виде небольших шариков или цилиндров весят 485 – 540 граммов. При детонации мины они образуют зону поражения в секторе 54 градусов на расстоянии до 50 метров.

Подобные мины запрещены подписанным Украиной Оттавским договором о ликвидации запасов и неиспользовании противопехотных мин, инициируемых вследствие присутствия человека. Впрочем, действие конвенции не распространяется на мины, которые взрываются по сигналу от оператора. Поэтому можно предположить, что мины нового образца будут снаряжаться только детонаторами, которыми может управлять сапер.



Украинский аналог советской МОН-50 / "Милитарный"

Украинские аналоги МОН-100 и МОН-200

Эти боеприпасы примерно такого же принципа действия, как и предыдущие. Они выбрасывают направленный поток поражающих элементов против вражеской пехоты. Впрочем, мощность этих мин значительно больше ВНП-50. Известны случаи не только поражения с помощью этих мин живой силы врагов, а и бронетехники.

Зона поражения пучка осколочных элементов от 160 до 200 метров в длину и до 6 – 9 метров в диаметре. Советская МОН-100 снаряжалась 2 килограммами тротила и 400 поражающими элементами размерами 10 на 10 миллиметров. В МОН-200 таких элементов 900.



Аналоги МОН-100 и МОН-200 / "Милитарный"

Аналог противотанковой ТМ-62П

Эта мина используется для поражения вражеской техники. Ее характеристики, скорее всего, также мало чем отличаются от советского образца. Буква "П" в маркировке боеприпаса говорит, что корпус изготовлен из пластмассы. Обнаружить такие мины с помощью металлоискателя почти невозможно, что значительно замедляет движение вражеской техники. Мина весит 9,5 – 10 килограммов, а боевая часть 7,0 – 7,5 килограммов.



Аналог ТМ-62П / "Милитарный"

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