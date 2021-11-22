Выстрелил в добычу: на Тернопольщине охотник ранил бабушку и ее внучку
Источник:Полиция Тернопольской области
В Чертковском районе Тернопольской области охотники на охоте ранили 62-летнюю женщину и ее внучку. Мужчина выстрелил в добычу, однако не проверил, есть ли рядом люди.
После выстрела дробь разлетелась и ранила женщину с внучкой, которые проходили рядом. У обоих легкие телесные повреждения.
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Спасла зимняя одежда
Женщину и ребенка от серьезных ранений дробью спасла зимняя одежда. На место инцидента прибыли правоохранители, которые выяснили, что у всех охотников, приехавших из Иванро-Франковщины, зарегистрировано оружие и было разрешение на охоту. Однако полиция начала расследование по делу о нанесении телесных повреждений по неосторожности. Из-за этого охотнику грозит до 200 часов общественных работ, до 2 лет исправительных или ограничения свободы на такой же срок.
Из-за инцидента правоохранители напоминают правила охоты:
- охота в населенных пунктах и на расстоянии до 200 метров от жилых домов запрещена;
- также запрещен выезд на охоту с неисправным или незарегистрированным оружием;
- стрельба "на шум" по цели также запрещена;
- перед выстрелом охотник должен убедиться, что рядом нет людей, которых может ранить дробью.
Другие похожие случаи
- На Львовщине во время охоты мужчина случайно убил своего 66-летнего напарника. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "убийство по неосторожности".
- В Одесской области при похожих обстоятельствах погиб 64-летний мужчина. Охотник, который в него попал, сам обратился в полицию.
- На Харьковщине охота едва не закончилась по похожему сценарию. Охотник выстрелил якобы в зайца, но потом понял, что попал в своего напарника. Пострадавший выжил.