Выстрелил в добычу: на Тернопольщине охотник ранил бабушку и ее внучку

В Чертковском районе Тернопольской области охотники на охоте ранили 62-летнюю женщину и ее внучку. Мужчина выстрелил в добычу, однако не проверил, есть ли рядом люди.

После выстрела дробь разлетелась и ранила женщину с внучкой, которые проходили рядом. У обоих легкие телесные повреждения.

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Спасла зимняя одежда

Женщину и ребенка от серьезных ранений дробью спасла зимняя одежда. На место инцидента прибыли правоохранители, которые выяснили, что у всех охотников, приехавших из Иванро-Франковщины, зарегистрировано оружие и было разрешение на охоту. Однако полиция начала расследование по делу о нанесении телесных повреждений по неосторожности. Из-за этого охотнику грозит до 200 часов общественных работ, до 2 лет исправительных или ограничения свободы на такой же срок.

Из-за инцидента правоохранители напоминают правила охоты:

охота в населенных пунктах и на расстоянии до 200 метров от жилых домов запрещена;

также запрещен выезд на охоту с неисправным или незарегистрированным оружием;

стрельба "на шум" по цели также запрещена;

перед выстрелом охотник должен убедиться, что рядом нет людей, которых может ранить дробью.

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